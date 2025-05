Drifty, slalom a zběsilé tempo na okruhu! Volkswagen R nám v Mostě předvedl, že umí víc než jen elektriku

Volkswagen R Driving Experience v Mostě představil sportovní tvář značky a nabídl přímé srovnání modelů divize R, včetně elektrického ID.3 GTX

V náročných disciplínách jsme otestovali agilitu Golfu GTI Clubsport proti RWD síle ID.3 GTX, schopnosti SUV T-Roc R na velkém okruhu i zábavný driftovací potenciál Golfu R

Vrcholem se stal Golf R Variant, který na okruhu předvedl strhující výkon a ovladatelnost, vše při praktičnosti rodinného kombíku

Když se mluví o Volkswagenu, v posledních letech si vybavuji především elektromobilitu. Je to velké téma a ostatní symboly značky, jako by trochu ustoupily do pozadí. Do velké míry za to můžou i média, protože kdykoliv se objeví něco s tématem elektromobility, vyvolá to silné emoce, spoustu kliknutí, vášnivé diskuze pod článkem a tedy i spoustu prodané reklamy.

Divize R

Pojďme se podívat na druhou stranu portfolia Volkswagen. Toho, který voní benzinem (až na jednu výjimku). Dostali jsme pozvánku na Volkswagen R Driving Experience na Audromu Most. Akci pořádá přímo divize Volkswagen R, která je od roku 2020 součástí Volkswagen AG (do té doby to byla samostatná firma) a celkem s touto akcí objede 11 zemí po celém světě. Jde o divizi, která vyrábí ty nejostřejší modely Volkswagen a také performance díly.

Školení a rozdělení

Na akci nás přivítal Jakub Šebesta, šéf české pobočky Volkswagenu a dále předal slovo německým instruktorům. Vesměs šlo o profesionální závodníky, kteří to z volantem umí. A nechyběl ani vtípek. „Jsme Němci, takže to znamená, že máme mnoho bezpečnostních pravidel.“ Pak jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště.

Jízda zručnosti

Nejprve nás čekala dvě auta – Volkswagen Golf GTI Clubsport a Volkswagen ID.3 GTX (jediný elektromobil dnešního dne). Jízda zručnosti začínala rychlým slalomem, kde šlo jak o plynulost jízdy, tak rychlé ruce, následovala táhlá, ale přitom ostrá zatáčka (o 180 stupňů), kde bylo důležité držet vůz na hranici adheze, poté prudký vyhýbací manévr a nakonec dobrzdění z vysoké rychlosti „do garáže“.

Jak GTI, tak GTX jsou na tuto disciplínu jako dělané. GTI je lehkonohé a zábavné auto, které se vyžívá v zatáčkách a všechny disciplíny jsou pro něj tedy jako dělané. Proti GTX drží v ruce trumfy především v nižší hmotnosti o 500 kg, což je samozřejmě znát a také v kratším rozvoru o velmi dlouhých 14 cm! Elektromobil kontruje vyšším výkonem (221 vs 240 kW) a především pohonem zadních kol.

Slalom tak s větší lehkostí zvládá tradiční Golf s kratším rozvorem a nižší hmotností, která je u slalomu důležitá, protože se neustále mění směr a menší setrvačnost je důležitá. U táhlé zatáčky se ale role střídají. Golf s pohonem předních kol nemůže v zatáčce až tak moc zrychlovat a přitom zatáčet. Navzdory elektronicky řízené uzávěrce předního diferenciálu, jedno kolo prostě nemůže zatáčet i táhnout. Tady se ukazuje velká výhoda ID.3 s pohonem zadních kol. Přední kola se starají o zatáčení, zadní kola auto tlačí do zatáčky. Nadzvednutí hnaného kola? Ani náhodou.

Následuje ostrý vyhýbací manévr, se kterým si obě auta poradí fantasticky, ale lépe to jde přeci jen GTI, protože nebojuje s hmotností a navíc po výjezdu z předchozí zatáčky nemá takovou rychlost jako GTX. Následovala krátká rovinka, kde jsme měli plyn na podlaze a poté tvrdé dobrzdění do vyhrazeného prostoru. A v tomto není vítěz. Jak GTX, tak GTI zastaví na velmi krátké vzdálenosti a nevnímal jsem dominanci některého z aut.

Drag race

Následoval drag race. Tentokrát jen s vozy ID.3 GTX. Cílem bylo rozjet se na nejvyšší možnou rychlost a poté přesně dobrzdit mezi kužely. Výsledek GTX je opravdu působivý. Zrychlení 5,6 sekundy je identické jako GTI Clubsport, ale pocit ze zrychlení je u elektromobilu vždy výraznější. Než se spalovací vůz dostane do otáček, než přeřadí,… GTX táhne bez nádechu jako lokomotiva.

Které auto z těchto dvou je lepší? Nejde rozhodnout. GTI je špičkově vycizelované auto s důrazem na zábavu, kterého baví zatáčky, změny směru. GTX je těžší, což samozřejmě je handicap, ale neměl jsem ani na sekundu pocit, že v některé z disciplín výrazně zaostává. Nízké těžiště a pohon zadních kol má své nepopiratelné výhody.

S T-Roc R na velký okruh

Ve druhé části programu jsme dostali vozy Volkswagen T-Roc R a vyrazili na velký okruh v Autodromu. Otázkou je: patří SUV na okruh? Jenže T-Roc není úplně pravověrné SUV, ale spíše crossover. Vždyť na výšku je proti Golfu vyšší jen o 11 cm, což zase není tolik. Navíc T-Roc R nabízí pohon všech kol, což mu přidává na rychlosti v zatáčkách. Výkon autu nechybí, na 100 km/h zrychlí za 4,9 sekundy.

Nejprve projíždíme první kolo pomalu, abychom se seznámili s okruhem a poznali ideální stopu. Jezdíme ve vláčku 6 aut, přičemž první auto je právě instruktor, který nám vše vysvětluje a popisuje. Pak začínáme tahat víc a víc a poslední 3 kola jedeme v nejostřejším tempu. Na rovince překonáváme 210 km/h, do zatáček dáváme brzdám pořádně zabrat. Ale ani několik ostrých kol po sobě nenaznačuje vadnutí brzd.

Infotainment ve voze ukazuje i přetížení a v zatáčkách to bývá i přes 1,1G bočního zrychlení. Velký respekt k T-Rocu!

Jde se driftovat

Na další zastávku si bereme Volkswagen Golf R. A to ještě velmi výjimečnou verzi s paketem R-Performance. Proč? Tato verze je vybavena (mimo jiné) speciálním profilem drift. V tomto modu vám nebude žádná stabilizace zasahovat do řízení a rovnat smyky. Naopak. Torque Vectoring této čtyřkolky bude co největší část točivého momentu posílat na zadní nápravu. Ano, naše zastávka je vodou kropené zatáčce, kde si zkoušíme drifty. Zatáčka je poměrně krátká, pro drifty tedy ne úplně vhodná, přesto stačí pár metrů a Golf se hrne dveřmi napřed.

A především nečekaně řiditelně. Na volantu stačí dát jemné kontra a pak už jen plynem regulujete, jak moc má být záď vytočená. Tohle by mě v zimě opravdu moc moc bavilo.

Podruhé na okruh

Vrchol dnešního dne? Dostáváme vozy Volkswagen Golf R Variant a opět jedeme na velký okruh. Scénář je stejný jako s T-Rocem, jen tu optimální stopu už máme více zažitou. A to je teprve jízda! Oproti T-Rocu je Golf o level výš. Nejde jen o vyšší výkon (245 kW), ale celková tuhost auta, byť jde o kombi, je neuvěřitelná. Zatáčky projíždíme výrazně rychleji, cílová rovinka je najednou nějaká kratší a i při intenzivním brzdění se auto ani nehne.

Tady Golf R Variant udělá vrásky nejednomu prémiovému sportovnímu vozu. Kola ubíhají opravdu rychle a kombík si toho nechá líbit opravdu hodně. I když jedu na limitu, nemám šanci stíhat vedoucí vůz a i když udělám v zatáčce chybu, vůbec nic se nestane. Auto není těžké, takže ani při šílených rychlostech můžete utáhnout zatáčku a pokud jedete pod plynem, auto se tváří, jako by se nic nestalo a bez milimetru sklouznutí se stočí a pod plynem vystřelí vpřed.

Věděl jsem, že Golf R Variant je rychlé a dobré auto, ale tato jízda mi ukázala, jak strašně daleko jsou jeho hranice, jak úžasně je auto postavené. Velký respekt.

Volkswagen umí

Ani jsem neměl pocit, že by sem elektrické GTX nepatřilo. Je to zábavné auto a těch důvodů, proč raději sáhnout po GTI není až zase tolik. Největší dojem ale na mě zanechal právě Golf R Variant. Je neuvěřitelné, že běžně prodávané „daily“, se kterým v pohodě můžete každý den jezdit do práce v komfortním módu, tiše a nenápadně, umí podat takové výkony. A to se bavíme o autě, které nabídne 611 litrů zavazadlového prostoru. To je třeba o 111 litrů více, než kolik nabídne třeba BMW M5 Touring. A to je ještě o 900 kg těžší. No dobře, není to stejná třída…

Autor článku Vratislav Klega Milovník automobilů, chytrých hračiček, gadgetů. Analytik každým coulem, který miluje matematiku, fyziku a sociální sítě.