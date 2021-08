Dostali jste ban na platformě Twitch? Konečně se dozvíte za co

Sociální sítě umí být vrtkavé, obzvláště když dojde na obsah, který porušuje jejich podmínky používání. Nechvalně proslulou platformou, alespoň co se týče banování, je herní síť Twitch. Ta se nejednou postarala o kontroverzi, když zakázala úspěšného streamera, aniž by mu upřesnila, kdy se dopustil porušení pravidel.

To se Twitch konečně chystá změnit. Od tohoto týdne začne hříšníkům sdělovat více informací, které vedly platformu k jejich zablokování. Konkrétně Twitch sdělí datum a název obsahu, který vedl k blokaci. Pro streamovací službu je to rozhodně posun kupředu od situace, kdy uživatelům pouze sdělil, které pravidlo porušili a tím jim nedal dostatečný prostor pro sebereflexi a vyvarování se porušení konkrétního pravidla do budoucna.

🛡️ As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 9, 2021