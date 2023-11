Dodávky smartphonů pomalu rostou, příští roky vidí analytici pozitivně

Analytická společnost Canalys vydala predikce dodávek smartphonů na příští roky

Rozvojové trhy porostou, ty klíčové budou spíše stagnovat

Na čísla před pandemií se nejspíše jen tak nedostaneme

Konec roku se pomalu blíží, což znamená, že je čas bilancování a predikcí do budoucnosti. Tomu se nevyhýbá ani analytická společnost Canalys, která se mimo jiné zabývá sledováním a predikcí počtu chytrých telefonů, které doputují z továren až na trh. A pro všechny fanoušky čísel a statistik má hned několik pozitivních zpráv, avšak i nějaké ty lehce negativní, alespoň tedy ve srovnání s předchozími roky.

V příštích letech se čeká zlepšení

Koncem roku se mohou radovat na rozvíjejících se trzích jako je Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ. Na těchto trzích totiž dojde alespoň k částečné pozitivní křivce, konkrétně k nárůstům o 2, 3 a 9 procent. V kontextu globálních dodávek smartphonů na trh je to jednoznačně pozitivní zpráva – za rok 2023 by totiž měly společnosti dodat 1,13 miliard smartphonů, což je oproti předchozímu roku 5 procentní pokles. Na druhou stranu v roce 2024 by mělo dojít opět k nárůstu na 1,17 miliard zařízení, tedy ke 4 procentnímu nárůstu oproti letošnímu roku.

Nová zpráva uvádí, že spotřebitelé jsou ochotni za své chytré telefony utrácet více, přičemž průměrná prodejní cena se nyní pohybuje kolem 440 dolarů (cca 12 tisíc korun s daní). Rozvíjející se trhy mají být epicentrem růstu v roce 2024, přičemž 33 % všech nových chytrých telefonů v roce 2024 bude dodáno do asijsko-pacifického regionu, který zahrnuje trhy jako Indie, Jižní Korea, Vietnam, Indonésie a Malajsie. Rostoucí důvěra spotřebitelů a zlepšující se makroekonomické podmínky by měly stabilizovat dodávky chytrých telefonů.

V roce 2024 se očekává růst na všech klíčových trzích s výjimkou Severní Ameriky. V Asii a Tichomoří, na Blízkém východě a v Africe se v roce 2024 očekává 6% meziroční růst, zatímco v Evropě se očekává 7% meziroční růst. Společnost Canalys rovněž očekává, že trend zvyšující se poptávky bude v příštích několika letech pokračovat a nakonec dosáhne 1,25 miliardy dodávek v roce 2027. Predikce jsou tedy pro společnosti víceméně pozitivní, nicméně vrátit se na předpandemická čísla nebude jednoduché.