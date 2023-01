Dočkáme se výrazné změny vzhledu smartphonů? Do Samsungu míří přední designér Mercedesu

Korejský gigant získal do svého designového oddělení novou tvář

Jmenuje se Hubert H. Lee a zajímavé je, že přišel z automobilky Mercedes-Benz

Židličku vedoucího designéra v korejském ústředí Samsungu převezme zkraje letošního roku Hubert H. Lee. Ten se stane vedoucím týmu MX (Mobile eXperience), který má na starosti vzhled produktů řad Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab a Galaxy Watch.

Lee přichází z čínského zastoupení původně německé automobilky Mercedes-Benz, kde podle svého profilu na síti LinkedIn pracoval od roku 2002. Svůj přestup do Samsungu komentoval takto: „Jsem nadšený, že se mohu přidat ke společnosti, která je lídrem v mobilních inovacích, a vést tým zodpovědný za vytváření nových mobilních zážitků prostřednictvím unikátního designu.“

O tom, jak a jestli vůbec se s jeho příchodem změní design oblíbených produktů Samsung, se firma v tiskové zprávě nezmiňuje. A pokud by někoho napadlo, že Samsung by rád vyráběl vlastní automobily, tak to se už v Jižní Koreji děje od roku 1994, aktuálně ve spolupráci s francouzským Renaultem. Vozy s logem Samsung u nás ale nekoupíte, podobně jako notebooky.