Do boje proti Muskovi? Tvůrci ChatGPT údajně chystají vlastní sociální síť

OpenAI údajně vyvíjí novou sociální síť s využitím schopností ChatGPT v oblasti generování obrázků

Platforma by mohla víc angažovat uživatele a poskytnout cenná data pro trénink AI modelů

Projekt je v rané fázi, oficiální potvrzení zatím chybí

OpenAI, tvůrci ChatGPT, údajně pracují na vývoji vlastní sociální sítě podobné platformě X (dříve Twitter). Podle několika zdrojů obeznámených se situací testují interní prototyp zaměřený na využití nástrojů pro generování obrázků pomocí umělé inteligence, které prošlo nedávno obrovskou proměnou.

Neoficiální, ale slibné

Projekt zatím nebyl oficiálně potvrzen, OpenAI mlčí, a pokud je nová sociální síť skutečně na začátku a ve fázi prototypu, můžeme na ni čekat klidně ještě několik let. Pokud se tedy vůbec dočkáme, v současné době není pochopitelně definitivní nic.

Interní testování se údajně soustředí na vytvoření sociálního feedu, ve kterém by uživatelé mohli sdílet obsah generovaný pomocí AI (s integrací ChatGPT, Sora a generování obrázků). CEO OpenAI Sam Altman měl podle informací z okolí projektu v soukromí konzultovat možnosti této platformy s externími odborníky, jak reportuje The Verge.

Zatím ale není jasné, zda půjde o samostatnou aplikaci, nebo zda bude nový produkt integrovaný přímo do stávající aplikace ChatGPT, která se nedávno stala nejstahovanější aplikací na světě. Na zádech ChatGPT by se mohla nová případná sociální síť vynést ke stovkám milionů uživatelů poměrně rychle.

Dat není nikdy dost

Vytvoření vlastní sociální sítě by OpenAI poskytlo cenný tok reálných uživatelských dat, kterými by mohla dále trénovat své modely – podobně jako Meta či Muskova platforma X, která nyní úzce spolupracuje s jeho firmou xAI. Tento krok by tak mohl OpenAI posílit nejen technologicky, ale i komerčně.

Plánovaná síť by se mohla lišit od tradičních sociálních médií tím, že by AI hrála aktivní roli při tvorbě a vylepšování obsahu. Podle informací ze zákulisí AI laboratoří je mezi konkurenty patrná závist směrem k Muskovu systému Grok, který dokáže pomáhat uživatelům tvořit virální příspěvky. OpenAI tak zvažuje, jak zapojit AI do procesu sdílení „lepšího obsahu“. Což je ale v praxi otázkou, neboť sociální sítě jsou teď už vlastně roky plné obsahu vygenerovaného AI obsahem a často to má pochybné kvality.

Diverzifikace

Záměr OpenAI rozšířit své aktivity mimo oblast chatbotů ukazuje na širší ambice firmy v oblasti digitálních služeb. Jen chatbot, byť sebelepší, totiž už brzy asi stačit nebude a největším problémem OpenAI může být fakt, že ChatGPT, jakkoliv populární, je „samostatný“ – není nikde výrazně integrovaný (vyjma trochu těžkopádné integrace v iOS) a je to sám voják v poli.

Na druhé straně je totiž sice nejspíš podstatně méně používaný (Google čísla tak jako OpenAI nezveřejňuje), nicméně vysoce integrovaný Gemini. Masy uživatelů tak sice mohou zůstat u ChatGPT, každopádně nikde není napsáno, že tenhle závod musí aktuální lídr vyhrát. Z OpenAI se klidně může stát Yahoo (pro našince: Centrum…), a tak je potřeba diverzifikovat portfolio jak to jen jde. Ostatně není to tak dávno co probíhaly spekulace o tom, že v OpenAI údajně pracují i na vlastním prohlížeči.

