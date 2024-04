DJI Avata 2 oficiálně odhalen: je lepší a levnější než původní model

DJI právě představilo nový FPV dron

Jedná se o nástupce oblíbeného modelu DJI Avata

Dočkal se řady vylepšení i příznivější ceny

DJI, světový lídr v oblasti dronů, před necelými 2 roky rozčeřil vody světa FPV dronů, když přišel na trh se svým prvním FPV dronem DJI FPV. Oproti ostatním dronům ze stáje DJI se lišil hlavně ovládáním, při kterém má uživatel nasazené brýle, do kterých se mu v reálném čase přenáší obraz z dronu, což umožňuje lepší manévrovatelnost a umocňuje pocit ze samotného letu.

Dron ovšem nebyl úplně nejvhodnější pro začátečníky, zejména kvůli vysoké rychlosti, které byl schopen dosáhnout. Loni tak DJI představilo nový model s názvem DJI Avata, který byl výrazně lehčí, o něco pomalejší, a hlavně dostal do vínku robustní ochranu vrtulí, díky které mohl odpouštět drobnější nárazy a byl vhodný i do interiéru. Pro začátečníky ideální produkt pro vstup do světa FPV.

Lepší a levnější

A právě za tento model nyní DJI přineslo nástupce – DJI Avata 2. A změn je opravdu hodně. Tou nejzřetelnější je bezesporu cena. Sada s brýlemi a ovladačem stojí 999 dolarů (u nás 25 990 Kč) oproti 1 278 dolarům, které si DJI účtovalo za původní model.

Několika významných vylepšení se ale dočkal i samotný dron. Nově má například zabudovaný 1/1.3“ CMOS fotosenzor, což rozhodně není špatné oproti původnímu 1/1.7“ čipu. Nová kamera tak zachytí více světla a dle odhadů DJI přináší o 2 stupně větší dynamický rozsah.

Přepracovaná konstrukce

Dále nová Avata nabízí o 4 minuty delší výdrž baterie (23 minut) a o pět stupňů větší náklon gimbalu. Maximální dosah se nově zlepší z původních deseti na 13 kilometrů, a to vše v plošším a aerodynamičtějším balení, které je s hmotností 377 g o 28 gramů lehčí.

V DJI také zapracovali na nové konstrukci vrtulí a vypadá to, že se jim to povedlo. Podle prvních testů se totiž zdá, že těžiště dronu se nyní nachází na jeho středu, (dříve bylo umístěno vepředu) díky čemuž je 2. generace Avaty ve vzduchu o poznání stabilnější. Pocit jistoty je ještě vyšperkován systémem zamezení nárazu vzad.

Nové brýle a OcuSync 4

Vylepšení se ale nedočkal pouze dron jako takový, nýbrž i nové brýle DJI Goggles 3. Ty mají nyní vestavěnou baterii a GPS, díky čemuž uživatelé nemusejí nosit další baterii v kapse, jako to je například u VR headsetu Applu.

MikroOLED displeje v náhlavní soustavě se mohou pyšnit rozlišením 1080 pixelů, maximálním jasem 700 nitů a ve srovnání s předchůdcem dvakrát delší výdrží baterie. Nově mají také funkci odmlžování, a zejména nový synchronizační algoritmus OcuSync 4 pro plynulejší a stabilnější přenos videa s maximálním datovým tokem 60 Mb/s.

Mimoto také obsahují dvojici vnějších kamer, které mají umožňovat 2D nebo 3D „passthrough“ vidění, jaké známe z VR brýlí, které však prý v praxi za moc nestojí, neboť zorné pole je pouhých 44 stupňů.

Akrobacie pro každého

Nový ovladač DJI RC Motion 3 má nový, šikovný volič, který zejména méně zkušeným uživatelům umožní vyzkoušet si různé akrobatické prvky, jako je kotoul či drift o 180 stupňů. Tlačítko nahrávání bylo přesunuto níže, pod prostředníček.

Nejnovější počin DJI má rovněž oproti předchůdci dvojnásobnou integrovanou paměť, jež nyní dosahuje velikosti 46 GB, což by prý mělo stačit na hodinu a půl Full HD videa. Bohužel ale není kompatibilní se starými bateriemi a ovladači a stále není k dispozici snímkovací frekvence 24 FPS ani vertikální režim pro natáčení na sociální sítě.

FPV i pro Mini 4?

Navíc pro ten pocit z létání nově nemusíte kupovat ani FPV dron. Společnost DJI se totiž rozhodla zpřístupnit propojení s brýlemi Goggles 2, Goggles 3 i Goggles Integra dronům DJI Air 3 a Mini 4 Pro. Pokud tedy již nějaký z těchto dronů máte, pro FPV zážitek stačí zakoupit už jen brýle. Nezapomeňte ale, že tyto drony mají mnohem užší úhel záběru než právě třeba Avata.

Oproti tomu, pokud již FPV brýle od DJI a ovladač máte, samotný dron vás vyjde poměrně levně, DJI za něj chce pouhých 12 990 Kč. Dále jsou k dispozici dva balíčky Fly More Combo, obsahující navíc ovladač a headset, s jednou baterií za 25 990 Kč a se třemi za 31 590 Kč. V nabídce je také velké množství příslušenství, od náhradních baterií až přes ND filtry, vybere si tedy opravdu každý. A pokud si svými schopnostmi nejste úplně jisti, DJI připravilo simulaci ovládání tohoto dronu ve své mobilní aplikaci.