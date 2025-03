Displej v kufru aneb ohebné displeje, jaké jste ještě neviděli! Samsung představil koncepty budoucnosti

Jihokorejský Samsung na veletrhu MWC v Barceloně prezentoval různé varianty ohebných displejů

Některé koncepty by s trochou představivosti mohly jít ihned do prodeje

Jiné ale naopak působí pouze jako demonstrace možností současných technologií

Ohebné smartphony jsou sice stále ještě na svých začátcích, nicméně nikdo patrně už nepochybuje, že se jedná o etablovaný segment trhu, který jen tak nezmizí. Nejedna firma se snaží do této oblasti naskočit, vytvořit vlastní zařízení a ukousnout si co největší podíl na trhu, dokud to je ještě možné. Jedna z předních společností vyrábějící ohebné smartphony, jihokorejský Samsung, je sice na čele pelotonu, což ale neznamená, že by usnul na vavřínech. Na veletrh MWC do Barcelony přivezl gigant ze Soulu hned několik konceptů ohebných displejů, které možná někdy v budoucnu uvidíme i v prodeji.

Ohebný Samsung na mnoho způsobů

Zatímco spekulace o příchodu nadvakrát ohebného zařízení v letošním roce sílí, Samsung podle všeho experimentuje také s jinými typy ohybu, které by v budoucnu mohly hrát velkou roli. Na svém stánku prezentoval kupříkladu koncept s názvem Asymmetric Flip, jenž na první pohled vypadá jako Galaxy Z Flip, nicméně na rozdíl od něj má dva klouby, které uzavírají zařízení směrem dovnitř. Zajímavostí je, že po zavření telefonu zůstane uprostřed drobná mezera s odhaleným displejem, ve které se mohou zobrazovat různé informace.

Kromě již známých konceptů ohebných displejů, které se ohýbají nadvakrát kupříkladu ve stylu Huawei Mate XT nebo se dvěma ohyby směrem dovnitř ale Samsung prezentoval také zajímavý koncept připomínající přenosnou herní konzoli. Za se ohýbá uprostřed displeje a na stranách má ovládací prvky připomínající Nintendo Switch. Zajímavý byl také koncept reproduktoru, kolem kterého šlo displej obepnout. V praxi si sice nedokážu představit možné využití, ale na pohled se jednalo o poměrně atraktivní koncept.

Samsung se nebojí experimentovat ani s většími formáty. Jeho koncept s názvem Flexible Briefcase při pohledu zvnějška vypadá jako obrněný kufřík, nicméně po jeho rozevření na vás vykoukne obří 18,1″ OLED panel. Stejně jako v předchozím případě i tady je praktické využití sporné, avšak jedná se o skvělou demonstraci možností displejů od Samsungu.

Za sklem jihokorejská společnost ukázala také koncept Flex Vertical, který umí podle potřeby zvětšit svůj displej „roztáhnutím“. S podobnými koncepty experimentuje také konkurence, tudíž není vyloučeno, že se praktické realizace v budoucnu dočkáme.

Pochopitelně nechyběl ani velký rolovací displej, který se umí stát velmi kompaktním a Samsung neváhal ukázat ani kruhový OLED panel, který se sice neohýbá, zato ale lze použít i v situacích, kdy by se použití tradičních hranatých displejů příliš nehodilo. Ačkoli se v dohledné době nejspíše zařízení, která by tyto typy ohebných displejů využívaly nedočkáme, je zajímavé pozorovat, jakým způsobem přední výrobce ohebných panelů experimentuje se současnými technologiemi.