Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (7/2023)

Začátkem měsíce se na službu Disney+, jak bývá zvykem, dostane celá řada nového obsahu, která rozšíří už tak bohatý katalog filmů a seriálů. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc? Za nás můžeme vypíchnout například nové díly legendárního seriálu Futurama či pokračování komediálního seriálu Co děláme v temnotách.

Futurama

Datum premiéry 10. a 11. řady: 12. a 24. 7. 2023

12. a 24. 7. 2023 Namluvili: Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Tress MacNeille, Maurice LaMarche

Snad každý fanoušek animovaných seriálů pro dospělé zná legendární Futuramu (ČSFD: 87 %). Dobrodružství posádky doručovací společnosti Planet Express si své fanoušky získalo na povedený humor kombinující primitivní a geniální prvky, povedenou animaci či značnou odlišnost od většiny ostatní produkce. Druhé dítě Matta Groeninga však nikdy nedokázalo vystoupit ze stínu slavnějších Simpsonových, a tak to s osudem seriálu nebylo zrovna jednoduché.

Na streamovací službu Disney+ zamíří jak 10. řada seriálu, tak i zcela nové díly z 11. řady. V deseti nových epizodách si jistě každý něco najde. Pokračování seriálu má za cíl přitáhnout nové diváky, stejně jako uspokojit věrné fanoušky skrze odhalení dekádu starých záhad – včetně rozuzlení vztahu Frye a Leely, tajemného obsahu Diblíkova záchodku, tajné minulosti zlého Robo Santy i toho, kde skončili Kifovi a Amyini pulci. Zatímco probíhá pandemie, posádka zkoumá budoucnost vakcín, bitcoinů, cancel culture a TV streamingu. Nová epizoda každé pondělí od 24. července.

Co děláme v temnotách (What we do in the shadows)

Datum premiéry 4. řady: 19. 7. 2023

19. 7. 2023 Hrají: Kayvan Novak, Harvey Guillén, Natasia Demetriou, Matt Berry, Mark Proksch

Co děláme v temnotách (ČSFD: 85 %)vzniklo původně jako zábavný film režiséra Taiky Waititiho, který ovšem zaznamenal takový úspěch, že se dočkal seriálového zpracování. Dobrodružství skupiny upírů, jež se snaží vypořádat s nástrahami moderního světa, nemají nouzi o zábavné interakce a nedorozumění, ať už s obyvateli New Yorku, tak mezi nimi samotnými. Seriálu navíc nechyběly ani hvězdné štěky známých herců, jako je Mark Hamil, Danny Trejo, Haley Joel Osment či Wesley Snipes.

Noční příhody upířích spolubydlících Nandora, Laszla, Nadji a Colina Robinsona, kteří se s pomocí svého lidského známého Guillerma pohybují v moderním světě newyorského Staten Islandu, získají pokračování v podobě čtvrté řady, která má opět za cíl polechtat vaše bránice.

Bleach: A Thousand-year Blood War (Bleach – Sennen Kessen-hen)

Datum premiéry 2. řady: 8. 7. 2023

8. 7. 2023 Namluvili: Masakazu Morita, Fumiko Orikasa, Kentaró Itó, Šunsuke Takeuči, Ajana Taketacu

Anime série Bleach (ČSFD: 95 %) patří mezi největší a nejznámější značky v rámci žánru šónen, který je určen pro dospívající chlapce. Ta se dočkala svého nového zpracování v podobě Bleach: A Thousand-year Blood War, který představuje staré známé hrdiny a rozvíjí jejich příběhy a osobnosti. Druhá řada má opět ambice udržet původní značku na vrcholu a dokázat, že si právem zaslouží své místo v panteonu nejlepších anime všech dob.

Hlavní postavou Bleach: Thousand-Year Blood War je Ičigo Kurosaki, který díky náhodě získal moc Sběrače duší. Jako zastupující Sběrač duší se Ičigo octne uprostřed problémů Společenstva duší, kde se duše zemřelých setkávají. S pomocí svých přátel však Ičigo překonává všechny výzvy a stává se silnějším. Když se v jeho domovském městě Karakura objeví nový Sběrač duší a nepřítel, Ičigo se se svým Zanpakutem vrhne do bitvy na pomoc těm, kteří to potřebují. Společenstvo duší však zatím zažívá náhlý nárůst Hollows zničených ve Světě živých. Pravda a minulost skrývaná Sběrači duší po tisíc let konečně vyplouvá na povrch. Všechno má svůj konec – a finální bitva Ičiga Kurosaki začíná!

Kizazi Moto: Generace Ohně (Kizazi Moto: Generation Fire)

Datum premiéry 1. řady: 26. 7. 2023

26. 7. 2023 Hrají: Florence Kasumba, Hakeem Kae-Kazim, Pearl Thusi, Sheila Munyiva, Clementine Mosimane

Kizazi Moto: Generace Ohně je sbírka akcí nabitých animovaných sci-fi příběhů, které představují deset futuristických vizí Afriky, inspirovaných rozmanitou historií a kulturou tohoto kontinentu. Těchto deset krátkých filmů vzniklo pod vedením producenta a oscarového režiséra Petera Ramseyho a natočili je tvůrci animovaných filmů nové generace, kteří se nechali inspirovat jedinečnou africkou perspektivou a vytvořili nové odvážné světy plné vyspělé technologie, mimozemšťanů, duchů a příšer. Je to Afrika, jak jste ji ještě neviděli.

Takto se dá shrnout ambiciózní počin streamovací platformy Disney+, která se snaží netradičním seriálem prezentovat nejen bohaté kulturní dědictví černého kontinentu, ale také jeho dynamicky se rozvíjející budoucnost. Právě skrze představy o vzdálené budoucnosti Afriky se můžeme o tamních lidech dozvědět mnohem více, než z leckterého naučného dokumentu.

Tajemství církve Hillsong (FX’s The Secrets of Hillsong)

Datum premiéry 1. řady: 12. 7. 2023

12. 7. 2023 Režie: Stacey Lee

Čtyřdílný dokumentární seriál Tajemství církve Hillsong, který vychází z původních šokujících reportáží o skandálech mega církve Hillsong od reportérů Vanity Fair Alexe Frenche a Dana Adlera. V seriálu uvidíte první rozhovor s pastory Carlem a Laurou Lentzovými od chvíle, kdy byli z této církve – do které po dlouhá léta patřili mnozí hudebníci, herci a jiné celebrity, vyloučeni.

Dokument také obsahuje mnoho rozhovorů s věřícími církve, kteří se snaží vyrovnat s probíhajícím všeobecným odsouzením a stále se objevujícími novými odhaleními. Dokument nabízí nové zprávy a analýzy reportérů, historiků a politiků, a jde více do hloubky než jen k senzacechtivým titulkům a známým osobnostem, a snaží se odkrýt dlouhotrvající praktiky církve skrývající nekalosti, aby sama sebe ochránila.