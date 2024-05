Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (5/2024)

Začátkem měsíce se služba Disney+, jak je jejím zvykem, chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše obrazovky. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

Tentokrát se můžete těšit například na novou řadu populárního britského sci-fi seriálu Pán času, třetí řadu komediálního počinu s názvem Základka Willa Abbota nebo animované příběhy ze světa Hvězdných válek jménem Star Wars: Příběhy z Impéria.

Pán času (Doctor Who)

Datum premiéry 1. řady: 11. 5. 2024

11. 5. 2024 Hrají/Účinkují/Namluvili: Ncuti Gatwa, Millie Gibson, David Tennant, Catherine Tate, Bonnie Langford

V nové řadě cestují Doktor a Ruby Sundayová napříč časem a prostorem a zažívají dobrodružství na nejrůznějších místech od regentské Anglie až po válkou zmítané světy budoucnosti. Během svých dobrodružství v TARDIS, stroji času ve tvaru policejní budky, potkávají neuvěřitelné přátele i nebezpečné nepřátele, jako například děsivé strašidlo nebo Doktorova dosud nejmocnějšího nepřítele.

Ikonický britský seriál Pán času se opět vrací, tentokrát s novým doktorem v podání Ncuti Gatwy. Opět ovšem bude muset čelit všemožným výzvám z hlubin vesmíru a poprat se nástrahami, které na něj číhají, to vše za pomoci své lodi TARDIS. Vydejte se na vzrušující dobrodružnou výpravu společně s doktorem v nové řadě.

Základka Willa Abbota (Abbott Elementary)

Datum premiéry 3. řady: 8. 5. 2024

8. 5. 2024 Hrají: Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter

Komedie z pracovního prostředí, která sleduje osudy oddaných a zapálených učitelů a jednoho lehce nahluchlého ředitele, jak zápasí s filadelfským veřejným školstvím. Navzdory nepřízni osudu jsou odhodláni pomoci svým žákům uspět v životě. Ačkoli se tito neuvěřitelní kantoři potýkají s podstavem a nedostatkem financí, svou práci milují. Co však nemusí, je ne zrovna příkladný přístup místního školského úřadu ke vzdělávání dětí.

Základka Willa Abbota je americký sitcom, který pro televizi ABC vytvořila Quinta Brunsonová. Brunsonová v něm zároveň hraje Janine Teaguesovou, věčně optimistickou učitelku na druhém stupni podfinancované základní školy Willa Abbota ve Filadelfii, kde žijí převážně černoši. V hereckém ansámblu hrají Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis a Sheryl Lee Ralph.

Star Wars: Příběhy z Impéria (Star Wars: Tales of the Empire)

Datum premiéry 1. řady: 4. 5. 2024

4. 5. 2024 Namluvili: Jason Isaacs, Meredith Salenger, Lars Mikkelsen, Rya Kihlstedt, Diana Lee Inosanto

Šestidílný pohled na strašlivé Galaktické impérium očima dvou bojovnic na odlišných cestách napříč několika érami. Poté, co mladá Morgan Elsbeth přijde o všechno, protlouká se expandujícím imperiálním zřízením vstříc své pomstě, zatímco bývalá Jedi Barriss Offee dělá, co musí, aby přežila překotné změny v galaxii. Volby, které učiní, pak budou určovat jejich osudy.

V animované sérii Watch Tales of the EmpireDisney+https://www.disneyplus.com › series › tales-of-the-empire se mladá Morgan Elsbethová po ztrátě všeho vydává na cestu pomsty expandujícím světem Impéria a bývalá příslušnice řádu Jedi Barriss Offee dělá, co musí, aby přežila v rychle se měnící galaxii; rozhodnutí, která učiní, určí jejich osudy. Netradiční pohled na svět Hvězdných válek, který musíte vidět, pokud se počítáte mezi pravé fanoušky.