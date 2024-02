Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (3/2024)

Začátkem měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Tento měsíc to jsou například seriály jako Smrt a další detaily, Neobyčejná nebo pokračování devadesátkového hitu X-Men ’97.

Smrt a další detaily (Death and Other Details)

Datum premiéry 1. řady: 5. 3. 2024

5. 3. 2024 Hrají: Violett Beane, Mandy Patinkin, Linda Emond, Rahul Kohli, Angela Zhou

Seriál Smrt a další detaily se odehrává uprostřed pozlátka světové smetánky a soustředí se na brilantní a neklidnou Imogene Scottovou (Violett Beaneová), která se ocitne na špatném místě ve špatný čas (dobře, byla to tak trochu její chyba) a stane se hlavní podezřelou v záhadné vraždě v zamčeném pokoji. Dějiště? Bohatě zrestaurovaný zaoceánský parník ve Středozemním moři. Podezřelí? Každý zhýčkaný host a každý vyčerpaný člen posádky. Problém? Aby dokázala svou nevinu, musí se spojit s mužem, kterým pohrdá – Rufusem Cotesworthem (Mandy Patinkin), nejlepším detektivem na světě.

Jak vyřešit vraždu v postfaktickém světě? Zvlášť když se plavíte Středozemním mořem na zaoceánské lodi plné bohatých a mocných. Všichni na palubě něco skrývají, ale je jeden z nich vrah? To se snaží zjistit kdysi nejlepší detektiv na světě Rufus Cotesworth a jeho chráněnka, a to za každou cenu.

Neobyčejná (Extraordinary)

Datum premiéry 2. řady: 6. 3. 2024

6. 3. 2024 Hrají: Máiréad Tyers, Siobhan McSweeney, Robbie Gee, John Macmillan, Patricia Allison

Vítejte ve světě, kde se u všech, kterým už bylo 18 let, vyvine superschopnost. U všech kromě 25leté Jen, která má pocit, že zaostává. Jenini spolubydlící – Carrie, Kash a záhadný nalezenec – jí naštěstí brání upadnout do hluboké sebelítosti. Ztracená ve velkém, matoucím světě a vyzbrojená trochou naděje a hromadou zoufalství se Jen vydává na cestu za objevením vlastní superschopnosti. Možná při tom ale zjistí, že vlastně jen stačí být v pohodě.

Po odhaleních první řady seriálu Neobyčejná má parta skvělou šanci stát se pořádnými dospělými. V této řadě uvidíme Carrie a Kashe při pokusu oživit svůj platonický vztah a současně se postavit na vlastní nohy. Spermík zjišťuje, kam opravdu patří, a Jen se pokouší být lepší verzí sebe samé. Což není lehké, když máte zálibu v sebesabotážích.

Renegátka Nell (The Ballad of Renegade Nell)

Datum premiéry 1. řady: 29. 3. 2024

29. 3. 2024 Hrají: Louisa Harland, Joely Richardson, Frank Dillane, Adrian Lester, Pip Torrens

Anglie roku 1705. Nell Jacksonová je falešně obviněna z vraždy a na útěku se svými sestrami. V rámci přežití se uchýlí k loupežným přepadením. Za pomoci supermocného kumpána, odvážné malé víly jménem Billy Blind, si Nell uvědomí, že existuje důvod, proč ji osud zavál na špatnou stranu zákona. Důvod, který je větší, než by si kdy dokázala představit. Zmařit magické spiknutí proti anglické královně.

Netradiční seriál Renegátka Nell přistupuje k historické látce poměrně svérázným způsobem, který nemusí být každému po chuti, avšak pokud se vám toto dobrodružné drama trefí do vkusu, budete se královsky bavit. Režiséři Amanda Brotchie, M.J. Delaney a Ben Taylor ve spolupráci se scénáristkou Sally Wainwright vytvořili koncert herců a kostýmů, za který se rozhodně nemusejí stydět.

X-Men ’97

Datum premiéry 1. řady: 20. 3. 2024

20. 3. 2024 Namluvili: Chris Potter, Jennifer Hale, Catherine Disher, Lenore Zann, Adrian Hough

Animovaný seriál X-Men ’97 se vrací do kultovní éry 90. let, kdy se skupina mutantů zvaná X-Men snaží využívat své nadpřirozené schopnosti k ochraně světa, který však mutanty nenávidí a bojí se jich. X-Meni se potýkají s nečekanými problémy a jsou nuceni čelit nebezpečné a nejasné nové budoucnosti.

Ikonický animovaný seriál z devadesátých let, na kterém vyrůstala celá jedna generace, se vrací s novými díly a pokračuje ve výpravném příběhu souboje mutantů se zbytkem společnosti. Pokud máte tento seriál neodmyslitelně spojený s vaším dětstvím či dospíváním, jsou pro vás nové díly takřka povinností.

Jeden gól (Next Goal Wins)

Datum premiéry: 28. 2. 2024

28. 2. 2024 Hrají: Michael Fassbender, Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Beulah Koale

Oscarový režisér Taika Waititi si vzal na starosti tuto komedii, kterou napsal společně s Iainem Morrisem. Film Jeden gól vypráví skutečný příběh fotbalového týmu Americké Samoy, který v roce 2001 nechvalně proslul vysokou prohrou. S blížící se kvalifikací na mistrovství světa tým najme smolařského a svérázného trenéra Thomase Rongena, který dostane za úkol zdánlivě nemožné – udělat z tohoto týmu vítěze.