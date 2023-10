Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (11/2023)

Nový měsíc je pomalu tady a s ním i přehled toho nejzajímavějšího, co se v listopadu objeví na streamovací platformě Disney+. Z našeho výběru lze doporučit například nové epizody legendárního britského seriálu Pán času, dokumentární seriál o stáji Formule 1 Brawn: Neuvěřitelný příběh Formule 1 nebo druhou řadu dokumentárního seriálu Vítejte ve Wrexhamu, který sleduje dvojici hollywoodských hvězd a jejich vedení nejstaršího fotbalového klubu na světě.

Pán času (Doctor Who)

Datum premiéry tří nových speciálů: 25. 11. 2023

25. 11. 2023 Hrají: David Tennant, Catherine Tate, Neil Patrick Harris, Ncuti Gatwa

Ve třech nových speciálech Zvíře z hvězd (The Star Beast), Do modravých dálav (Wild Blue Yonder) a Chichot (The Giggle) se čtrnáctý Doktor (David Tennant) a Donna Temple-Nobleová (Catherine Tateová) znovu shledají a budou čelit svému dosud nejděsivějšímu padouchovi Hračkářovi v podání Neila Patricka Harrise. V roli patnáctého Pána času se představí Ncuti Gatwou.

Kdo by neznal ikonický britský sci-fi seriál Pán času, ve kterém záhadný Doktor cestuje prostorem a časem ve své lodi Tardis, která se podobá policejní budce. Pří těchto toulkách musí řešit nejen zapeklité záhady, které často působí řadu problémů, ale vypořádávat se také se zástupem mimozemských civilizací, které jsou vůči němu ne vždy přátelští.

Osvětimský proces (Deutsches Haus)

Datum premiéry 1. řady: 15. 11. 2023

15. 11. 2023 Hrají: Katharina Stark, Anke Engelke, Hans-Jochen Wagner, Ricarda Seifried, Iris Berben

Eva Bruhnsová je mladá žena, která v roce 1963 pracuje ve Frankfurtu jako tlumočnice z polštiny do němčiny. Žije se svými rodiči, kteří provozují restauraci Deutsches Haus. Eva má krátce před zásnubami s bohatým dědicem zásilkové firmy, když na poslední chvíli obdrží soudní žádost o tlumočníka. Ve městě se připravuje první osvětimský proces s bývalými důstojníky SS.

Rodiče Evy a její budoucí manžel rozhodně nesouhlasí s tím, aby práci vzala. Eva o osvětimských hrůzách nikdy předtím neslyšela, ale něco ji vede k tomu, aby se jim vzepřela a práci přijala. Teprve když Eva začne tlumočit, pochopí rozsah nacionálněsocialistické vraždící mašinérie a postupně si uvědomí, že má k tomuto místu osobní vztah.

Brawn: Neuvěřitelný příběh Formule 1 (Brawn: The Impossible Formula 1 Story)

Datum premiéry 1. řady: 15. 11. 2023

15. 11. 2023 Účinkují: Keanu Reeves, Jenson Button, Simon Britton, Ross Brawn

Keanu Reeves vypráví jednu z největších ság historie Formule 1. Prostřednictvím postřehů Rosse Brawna a uznávaných závodních ikon Jensena Buttona a Rubense Barrichella se v tomto napínavém čtyřdílném seriálu dozvíte úplně vše. Sledujte pozoruhodnou cestu stáje Brawn GP od jejího založení až po strategické manévry a finanční těžkosti ve vysoce konkurenčním prostředí tohoto sportu.

Kdo nezačal sledovat královnu motorsportu v letošním roce, jistě zná příběh stáje Brawn GP. Ta se v roce 2009 znenadání objevila na startovním roštu a v pouhé jedné sezóně své existence si naprosto podmanila formulový svět. O tom, jak se jí to podařilo, pojednává dokument, kterým vás provede hvězda akčních filmů Keanu Reeves.

Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham)

Datum premiéry 2. řady: 1. 11. 2023

1. 11. 2023 Účinkují: Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Humphrey Ker, Karel III.

Dokusérie sleduje herce Roba McElhenneyho a Ryana Reynoldse, jak vedou třetí nejstarší profesionální fotbalový klub na světě. Mapuje sny a starosti Wrexhamu, dělnického města v severním Walesu, kde dvě hollywoodské hvězdy provázejí historický fotbalový tým na cestě do budoucnosti.

V roce 2020 se Rob a Ryan dali dohromady, aby koupili fotbalový klub 5. ligy Red Dragons, a doufali, že z wrexhamového klubu vytvoří příběh outsidera, kterému bude fandit celý svět. Má to však háček: Rob s Ryanem nemají žádné zkušenosti s fotbalem ani se vzájemnou spoluprací. Tento dokumentární seriál bude od Hollywoodu až po Wales, od hřiště až po šatnu a od kanceláře až po hospodu sledovat Robův a Ryanův rychlokurz klubového vlastnictví a neoddělitelně propojené osudy týmu a města, které se spoléhá na to, že dva herci přinesou reálnou naději a změnu do komunity, která by ji potřebovala.