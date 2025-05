Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (05/2025)

Máme tu nový měsíc, což také neomylně znamená, že na streamovací platformu Disney+ zamíří nové filmy, seriály a dokumenty, které byste si neměli nechat ujít. Tentokrát za zmínku stojí třeba životopisný film Bob Dylan: Úplně neznámý, krátký animovaný seriál Star Wars: Příběhy z Podsvětí nebo pokračování fotbalového dokumentu Vítejte ve Wrexhamu.

Bob Dylan: Úplně neznámý ( A Complete Unknown)

Datum premiéry: 7. 5. 2025

7. 5. 2025 Hrají: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook

New York, 1961. Na pozadí pulzující hudební scény a překotných kulturních zvratů přijíždí do Greenwich Village z Minnesoty neznámý devatenáctiletý Bob Dylan (Timothée Chalamet) s kytarou a revolučním talentem předurčený k tomu, aby změnil směr americké hudby. Snímek Bob Dylan: Úplně neznámý je poměrně pozitivně hodnocený jak diváky, tak kritiky (ČSFD: 81 procent).

Během svého vzestupu ke slávě naváže ty nejdůvěrnější vztahy, ztratí trpělivost s folkovým hnutím a díky své neochotě dát se škatulkovat učiní kontroverzní rozhodnutí, které má ohlas po celém kulturním světě. Tento snímek o stěžejním období dějin novodobé hudby, v němž hrají také Edward Norton, Elle Fanning a Monica Barbaro, režíroval James Mangold a společně s Jayem Cocksem k němu napsal i scénář.

Star Wars: Příběhy z Podsvětí (Star Wars: Tales of the Underworld)

Datum premiéry 1. řady: 4. 5. 2025

4. 5. 2025 Namluvili: Nika Futterman, Corey Burton

Navštivte nebezpečné podsvětí galaxie v doprovodu dvou ikonických padouchů v novém šestidílném seriálu. Bývalá vražedkyně a nájemná lovkyně Asajj Ventress dostane druhou šanci na život a prchá s nečekaným spojencem, zatímco se psanec Cad Bane střetává s vlastní minulostí, když konfrontuje starého přítele, nyní maršála na opačné straně zákona.

Animovaný seriál Star Wars: Příběhy z Podsvětí rozšiřuje univerzum hvězdných válek o další příběhy, přičemž tentokrát se zaměřují na postavy, které stojí na té špatné straně. Krátký seriál nám dá nahlédnout na osudy dvou známých protagonistů, kteří si i přes své nepříliš chvályhodné skutky získali oblibu fanoušků a jejichž osudy patrně dopodrobna neznáte.

Tucci v Itálii (Tucci in Italy)

Datum premiéry 1. řady: 19. 5. 2025

19. 5. 2025 Účinkují: Stanley Tucci

National Geographic zve diváky na neodolatelnou cestu s držitelem nominace na Oscara, cenu Emmy a Zlatý glóbus Stanleym Tuccim v seriálu Tucci v Itálii. Pětidílný seriál sleduje herce Stanley Tucciho na cestě po Itálii, kde zkoumá hluboké propojení mezi jídlem, kulturou a historií. Fascinující cesta Tucciho vás seznámí s kulinářskými tradicemi této země, během cesty se setkává s místními obyvateli, šéfkuchaři, řemeslníky, a dokonce i s kovboji, aby se svým osobitým humorem a vyprávěním odhalil skryté poklady a nevyřčené příběhy.

V Toskánsku si dopřává hostinu v Sieně, v Lombardii pozná proces farm-to-table, tedy z farmy rovnou na talíř, a v Laziu znovuobjeví rustikální duši tohoto kraje. Poprvé navštíví také Trentino-Alto Adige, kde v Alpách ochutná pesto z borovicového jehličí, a v Abruzzu se ponoří do dávných rituálů spojených s přípravou mořských plodů na staletém traboccu. Toto je Itálie, jakou jste ještě nezažili – chutná, srdečná a nezapomenutelná.

Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham)

Datum premiéry 4. řady: 29. 5. 2025

29. 5. 2025 Účinkují: Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Humphrey Ker, Karel III.

V roce 2020 koupili Rob McElhenney a Ryan Reynolds fotbalový klub Wrexham z páté ligy s nadějí, že vytvoří příběh outsidera, kterému bude fandit celý svět. Klub dosáhl postupu, který ho po 20 letech poprvé vynesl do EFL League One. Jak pokračuje v postupu po ligové pyramidě, zvyšují se sázky spolu s rostoucí intenzitou, konkurencí a náklady.

Také ve čtvrté řadě seriálu Vítejte ve Wrexhamu se můžete těšit na větší či menší dramata malého klubu Wrexham AFC, který se proslavil především svými hvězdnými majiteli. Jen slavné jméno a hromada peněz ale dobrý klub nedělá a zatím to vypadá, že Reynolds a McElhenney vědí, co dělají – ostatně od jejich převzetí klub dokázal každou sezónu postoupit o soutěž výše. Dokáže se dostat až do slavné Premiere League?

