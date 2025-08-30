Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (9/2025)

Začátkem měsíce míří do služby Disney+ tradičně nové filmy, seriály a dokumenty, jenž rozšíří už tak bohatý katalog a v průběhu září postupně obohatí naše displeje o nový obsah. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?
Breslau
- Datum premiéry 1. řady: 12. 9. 2025
- Hrají: Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Ireneusz Czop, Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz
Píše se rok 1936. Blíží se jedenácté olympijské hry a oči celého světa se upírají k hlavnímu městu Třetí říše. Ve Vratislavi ale dochází k brutální vraždě, která hrozí zmařit celou propagandistickou kampaň a velkou sportovní událost tak narušit. Polský seriál Breslau slibuje poctivé kriminální drama, které vás udrží ve střehu od začátku až do konce.
Jediný, kdo může vyšetřování dokončit včas je policejní komisař polského původu Franz Podolsky. Je známý pro své kontroverzní, ale přesto účinné metody. Octne se však tváří v tvář vynořujícímu se zlu. Čelí svým vlastním démonům, ale i tak se s vrahem pouští do hry na kočku a myš, čímž ohrožuje nejen svou kariéru, ale i soukromý život.
Jen vraždy v budově (Only Murders in the Building)
- Datum premiéry 5. řady: 9. 9. 2025
- Hrají: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Vanessa Aspillaga, Teddy Coluca
Poté, co jejich oblíbený vrátný Lester zemře za podivných a podezřelých okolností, Charles, Oliver a Mabel odmítají uvěřit, že šlo o nehodu. Jejich vyšetřování je zavede do temných zákoutí New Yorku i za jeho hranice, kde trojice odhalí nebezpečnou síť tajemství propojující mocné miliardáře, mafiány ze staré školy a záhadné obyvatele Arkonie. Třetí řady oblíbeného seriálu Jen vraždy v budově (ČSFD: 79 %) se dočkáte už začátkem září.
Trojice postupně odhaluje stále nebezpečnější zákoutí města, o němž si myslela, že ho zná. Ocitají se na rozhraní dvou světů – mezi legendami opředeným starým New Yorkem a jeho novou tváří, kde se dávné podsvětí snaží přežít, zatímco do hry vstupují nové, ještě temnější síly. Jak to nakonec celé dopadne?
Válka tenisek: Adidas vs. Puma (Sneaker Wars: Adidas v Puma)
- Datum premiéry 1. řady: 24. 9. 2025
- Namluvili: David Beckham
Díky exkluzivnímu přístupu do zákulisí odhaluje dokument desetiletí trvající rivalitu mezi dvěma ikonickými sportovními značkami, zrozené z rodinného sporu bratrů Adiho a Rudiho Dasslerových. Série sleduje rozkol mezi bratry, jejich přínos sportovní kultuře, klíčové momenty módního průmyslu i odkaz, který navždy změnil svět sportu v dokumentární sérii Válka tenisek: Adidas vs. Puma.
Objevují se v něm špičkoví sportovci, „sneakerhead“ experti i lidé z prostředí značek – včetně Davida Beckhama, Usaina Bolta, Neymara a dalších. Co začalo jako spolupráce dvou bratrů se nakonec proměnilo v bratrovražedný souboj, který trvá až do dnešních dní.
Chad Powers
- Datum premiéry 1. řady: 30. 9. 2025
- Hrají: Glen Powell, Steve Zahn, Toby Huss, Perry Mattfeld, Wynn Everett
Osm let poté, co jeho slibnou univerzitní fotbalovou kariéru zničila neodpustitelná chyba, se ambiciózní quarterback Russ Holliday snaží znovu oživit své sny – vydává se za Chada Powerse, talentovaného podivína, který nastupuje do týmu South Georgia Catfish.
Sportovní komediální seriál Chad Powers je nejen zábavnou sondou do světa americké sportovní mašinérie, ale také chytrým nastavením zrcadla na sport orientované společnosti, která chyby neodpouští. Když jedna chyba dokáže zničit talentovaného sportovce, dokáže se pomocí drobné lsti vrátit zpátky na vrchol?
Futurama
- Datum premiéry 13. řady: 16. 9. 2025
- Namluvili: Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Tress MacNeille, Maurice LaMarche
Bender se utrhl ze řetězu, hrozí výbuch sopky, Fry bojuje o Leelinu lásku a Zoidberg míří do nebe? V pořadí již třináctá řada legendárního animovaného seriálu od tvůrců Simpsonových jménem Futurama se před časem dočkala překvapivého oznámení dalších pokračování, přičemž už toto září se dočkáme další, v pořadí již třinácté, řady.
Sledujte oblíbené hrdiny Frye, Leelu, Bendera, Zoidberga, Amy a profesora Farnswortha, jak se vypořádávají s novým přívalem dobrodružství, to vše s pořádnou dávkou popkulturních referencí, chytlavého a překvapivě promyšleného humoru a skvělého dabingu, jenž se vás pokusí přesvědčit o tom, že další řady jsou stejně dobré, jako ty předchozí.