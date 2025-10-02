TOPlist

Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (10/2025)

Michael Chrobok
2. 10.
Snímek ze seriálu To Cook A Bear
  • Disney+ bude v říjnu nabité novinkami k prasknutí
  • V hlavní roli se představí kriminální a animované seriály
  • Chybět nebude ani fotbalová Liga mistryň

Nový měsíc je tady a s ním i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se dostane na streamovací platformu Disney+. Tentokrát nesmíme opomenout třeba povedený severský krimiseriál Vařit medvěda, třetí řadu animované antologie Star Wars: Vize nebo nový ročník ženské fotbalové Ligy mistryň UEFA.

Vařit medvěda (To Cook a Bear)

  • Datum premiéry 1. řady: 15. 10. 2025
  • Hrají: Gustaf Skarsgård, Pernilla August, Emil Kárlsen, Ane Dahl Torp, Tyra Wingren

Seriál Vařit medvěda slibuje poctivou a drsnou severskou krimi. Na severu Švédska, v roce 1852, přijíždí nový pastor se svou rodinou do izolované vesnice Kengis. Svou pevnou vírou ve spravedlnost a změnu provokuje místní elitu a setkává se s odporem, když jeho vášnivé kázání vzbuzuje naději na lepší život mezi chudými farmáři. Ve stejný okamžik vesnicí otřásají zmizení a děsivé zvěsti o útocích medvěda.

Pastor a jeho sámský pěstounský syn Jussi zahajují pátrání, které vyústí v hrozivý objev, jenž roztříští křehkou komunitu vesnice. Pastor se ocitá ve víru nebezpečné bitvy, kde zakázaná láska, mocenské boje a brutální činy tlačí vesnici k násilné konfrontaci, v níž není nikdo v bezpečí. Co jsou vesničané ochotni udělat, aby se ochránili, a kde leží hranice mezi spravedlností a pomstou?

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

