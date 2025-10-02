Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (10/2025)

- Disney+ bude v říjnu nabité novinkami k prasknutí
- V hlavní roli se představí kriminální a animované seriály
- Chybět nebude ani fotbalová Liga mistryň
Nový měsíc je tady a s ním i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se dostane na streamovací platformu Disney+. Tentokrát nesmíme opomenout třeba povedený severský krimiseriál Vařit medvěda, třetí řadu animované antologie Star Wars: Vize nebo nový ročník ženské fotbalové Ligy mistryň UEFA.
Vařit medvěda (To Cook a Bear)
- Datum premiéry 1. řady: 15. 10. 2025
- Hrají: Gustaf Skarsgård, Pernilla August, Emil Kárlsen, Ane Dahl Torp, Tyra Wingren
Seriál Vařit medvěda slibuje poctivou a drsnou severskou krimi. Na severu Švédska, v roce 1852, přijíždí nový pastor se svou rodinou do izolované vesnice Kengis. Svou pevnou vírou ve spravedlnost a změnu provokuje místní elitu a setkává se s odporem, když jeho vášnivé kázání vzbuzuje naději na lepší život mezi chudými farmáři. Ve stejný okamžik vesnicí otřásají zmizení a děsivé zvěsti o útocích medvěda.
Pastor a jeho sámský pěstounský syn Jussi zahajují pátrání, které vyústí v hrozivý objev, jenž roztříští křehkou komunitu vesnice. Pastor se ocitá ve víru nebezpečné bitvy, kde zakázaná láska, mocenské boje a brutální činy tlačí vesnici k násilné konfrontaci, v níž není nikdo v bezpečí. Co jsou vesničané ochotni udělat, aby se ochránili, a kde leží hranice mezi spravedlností a pomstou?