Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (07/2025)

Prázdniny jsou tady a na Disney+ míří řada nových filmů, seriálů a dokumentů

Za zmínku tentokrát stojí třeba další řada Nového startu nebo pokračování seriálu Godfather of Harlem

Začátkem každého měsíce se služba Disney+ chlubí novými filmy, seriály a dokumenty, které se objeví v rámci jejich bohatého katalogu. Vyznat se v novinkách ale občas není zrovna jednoduché. My jsme pro vás vybrali ty nejžhavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. A na co že se můžete těšit tento měsíc?

Nový start (Shifting Gears)

Datum premiéry 2. řady: 9. 7. 2025

9. 7. 2025 Hrají: Tim Allen, Kat Dennings, Daryl Mitchell, Seann William Scott, Maxwell Simkins

Tim Allen hraje v seriálu Nový start Matta, tvrdohlavého ovdovělého majitele autodílny na opravy veteránů. Skutečná oprava ale začne teprve ve chvíli, kdy se k Mattovi nastěhuje jeho odcizená dcera (Kat Dennings) se svými dětmi. Ponořte se do druhé řady komediálního seriálu, v jehož hlavní roli se představí známé hvězdy jako Tim Allen, Kat Dennings či Seann William Scott.

V tomto seriálu se Allen představí jako Matt, vdovec, všední člověk a zastánce konzervativních názorů. Jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama, když se jeho dcera Riley se svými dvěma dětmi přestěhuje zpět domů uprostřed nákladného rozvodu. Nyní se musí vypořádat s těmito změkčilými dětmi, které raději jezdí Uberem, než aby řídily, a se svou vzpurnou, volnomyšlenkářskou dcerou, a to vše při řízení svého obchodu, který obsluhují jeho neseriózní mechanici Stitch a Gabriel.

