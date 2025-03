Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (03/2025)

Začátkem každého měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novinkami ve svém bohatém katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše obrazovky. My jsme pro vás vybrali ty nejžhavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to budou tento březen?

Daredevil: Znovuzrození (Daredevil: Born Again)

Datum premiéry 1. řady: 5. 3. 2025

5. 3. 2025 Hrají: Charlie Cox, Margarita Levijeva, Wilson Bethel, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal

V původním seriálu Marvelu jménem Daredevil: Znovuzrození bojuje nevidomý advokát se zostřenými smysly Matt Murdock (Charlie Cox) za spravedlnost a vede novou rušnou právní praxi, zatímco bývalý mafiánský boss Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) sleduje své vlastní politické cíle v New Yorku. Identity obou mužů se začínají odhalovat, což vede k nevyhnutelnému střetu obou hlavních postav.

Ponořte se do seriálu zpracovávajícího oblíbeného superhrdinu, který ve dne i v noci bojuje se zločinem, pokaždé jiným způsobem. Daredevil patří mezi nejoblíbenější postavy ze světa Marvelu a v novém počinu se představí herci jako Charlie Cox, Margarita Levijeva nebo Wilson Bethel.

Deli Boys

Datum premiéry 1. řady: 6. 3. 2025

6. 3. 2025 Hrají: Asif Ali, Poorna Jagannathan, Brian George, Alfie Fuller, Tan France

Poté, co jejich otec, velkoobchodník s delikatesami, náhle zemře, přijdou pákistánsko-američtí bratři Raj a Mir Dar o vše. Záhy zjistí, že jejich Baba byl spíš drogový magnát než podnikatel s lahůdkami. Šokovaní bratři jsou s odporem a křikem (a to doslova) vrženi do kriminálního podsvětí svou Tetičkou Lucky a jejím nepřítelem Strýčkem Ahmadem. Raj a Mir se potácejí od jedné absurdní katastrofy ke druhé, přičemž každé jejich rozhodnutí může znamenat život nebo smrt. Když přijdete o svěřenecký fond, nemůžete si dovolit chybovat.

Komediální seriál Deli Boys dá divákům nahlédnout na život přistěhovalců do Spojených států, kteří to nemají dvakrát lehké. Dva bratři pakistánského původu se nicméně v seriálu Deli Boys se svou řeholí vypořádají nejen s patřičným svérázem, ale také s velkým komediálním potenciálem, který neváhají proměnit v hlasitý smích.

O’Dessa

Datum premiéry: 13. 3. 2025

13. 3. 2025 Hrají: Sadie Sink, Kelvin Harrison Jr., Murray Bartlett, Regina Hall, Mark Boone Junior

O’Dessa je původní rocková opera o farmářce na epické výpravě za drahocenným rodinným dědictvím odehrávající se v post-apokalyptické budoucnosti. Její putování ji vede do podivného a nebezpečného města, kde potkává svou jedinou pravou lásku – ale aby zachránila jeho duši, musí podrobit svůj osud a píseň velké zkoušce.

Skvělá rocková opera s názvem O’Dessa vznikla v koprodukci Spojených států, Chorvatska a Brazílie, což je poměrně zajímavý mix, který se pozitivně propsal do výsledného díla. Jestli máte rádi hudební dramata, s tímto dílem rozhodně nešlápnete vedle a užijete si jak skvěle podaný příběh, tak špičkovou hudbu.