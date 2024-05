Díky AirTagu dopadl zloděje svého BMW. Vše ještě natočila palubní kamera

Muži z Kalifornie se podařilo pomocí AirTagu získat zpět jeho ukradené auto

Odborníci však jeho postup nedoporučují

Lidé by podle nich měli přenechat konfrontaci se zlodějem policii

Jistý Philip Obando z kalifornského Long Beach jednoho dne vyšel z domu a zjistil, že zmizelo jeho BMW, což ho velmi zarazilo. Jelikož měl ale přístup k palubní kameře automobilu, ve kterém měl navíc schovaný lokalizační přívěsek AirTag, rozhodl se vzít situaci do svých rukou.

Právě palubní kamera celé zlodějovo noční dobrodružství zaznamenala. V autě kouřil, usnul v něm, jel s ním do myčky, a dokonce i někoho vyzvedl. Díky tomu, že Obando a jeho žena věděli, kde se kradené auto přesně nachází, začali zloděje přímo sledovat, což ani Apple, ani policie nedoporučují.

Riskantní akce se vyplatila

Narazili na něj u čerpací stanice a Obando se za zlodějem vydal. „Řekl jsem ‚hele, to je moje auto.‘ A ten chlap odpověděl: ‚Ne, to je moje.‘ A já na to: ‚Vážně?‘ Měl jsem náhradní klíče, odemkl jsem a auto vydalo zvukový signál. V té chvíli ihned utekl,“ vylíčil Obando NBC News.

I když měl podezřelý podle Obanda v autě svoji peněženku a nože, nic mu naštěstí neudělal. Děsivější ovšem bylo, když Obando díky zmíněné peněžence zjistil, že se jednalo o zloděje z blízkého sousedství.

Nechte to na policii, radí experti

Bezpečnostní experti však před použitím této taktiky varují a není podle nich vždy nejlepší nápad vzít zákon do vlastních rukou, jak to udělal Obando. Některé státní složky ovšem k zodpovědnému používání AirTagů a podobných technologií aktivně vybízejí.

Kupříkladu starosta New Yorku společně s newyorskou policií. Samotné fyzické vystopování a následnou konfrontaci ale mají nechat na policii. „Sám ho v autě pro dobrý pocit mám, abych ho použil na pomoc policii, kdyby se něco stalo,“ vyjádřil se k případu starosta.

Obando již věc přenechal vyšetřovatelům, nicméně dle tamního policejního oddělení zatím ještě k žádnému zatčení nedošlo a vyšetřování stále pokračuje.