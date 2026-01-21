Digitální origami? Tyhle bezplatné hry vás donutí neustále ohýbat váš drahý telefon

- Máte skládací telefon a hledáte další způsob jeho využití?
- Dáme vám tip na dvě „hry“, která geniálně využívá jeho skládací konstrukci
- Potěší hlavně kreativní jedince a ukazuje, že herní vývojáři umí být vynalézaví
Skládací telefony patří mezi nejpraktičtější přístroje na trhu. Ve složeném stavu nabízí víceméně tradiční rozměry, aby daly po rozložení na odiv displej o velikosti menšího tabletu. Pro práci se jedná o vskutku neocenitelné pomocníky, nicméně nejenom prací živ je člověk a je třeba myslet i na zábavu a relax. Nová hra ukazuje chytré využití skládací konstrukce.
Pant jako prvek zakomponovaný do hry
Alfou a omegou každého skládacího telefonu je kombinace ohebného displeje a pantu. Právě pant poskytuje těmto telefonům možnost plynule je otevírat a poté zase zavírat, přičemž je to právě tato ojedinělá konstrukce, která dělá ze skládaček tak univerzální zařízení.
Nyní se ukazuje, že jsou této konstrukce schopni využít i vývojáři her, a to mnohdy velmi vynalézavě a nemají problém zakomponovat do herních mechanismů právě pant. Potvrzuje to například nedávno vydaná hra Foldy Bird.
Jedná se vlastně o klon legendární hry Flappy Bird s tím, že pant telefonu se používá k ovládání ptáčka. S každým ohnutím skládacího telefonu pošlete ptáčka o něco víš, a zatímco rychlejší ohyb znamená menší vzlet, delší ohyb vyšle ptáčka výš.
Skládejte Origami ohnutím telefonu
Origami určitě každý z nás zná. Jedná se o prastaré japonské umění, které spočívá ve skládání různých tvarů, motivů či objektů z papíru. Pokud jste Origami někdy zkoušeli, tak jistě víte, že se při něm neustále ohýbá a překládá papír, stále podle toho, co chcete vytvořit.
A právě to je alfou a omegou hry, která se jmenuje Kami. Objevila se na platformě Reddit a její hlavní mechanika spočívá v tom, že ohnutím skládacího telefonu ohnete zároveň i list papíru, který se nachází na displeji. A to je vlastně vše.
Nezapomeňte, že používání aplikací jako Foldy Bird či Kami je výhradně na vlastní nebezpečí. Ačkoliv tyto hry využívají konstrukci telefonu kreativně, herní mechanismy založené na neustálém a rychlém ohýbání mohou vést k nadměrnému opotřebení pantu nebo k nevratnému poškození ohebného displeje. Intenzivní hraní může výrazně zkrátit životnost zařízení či způsobit jeho mechanickou závadu, za což nenese autor článku ani výrobce žádnou zodpovědnost.
Ovládání je velmi snadné – jedním prstem pohybujete listem papíru po displeji, dvěma prsty ho můžete všelijak natáčet a částečným přehnutím displeje pak provede ohnutí. Hru si můžete vyzkoušet i na počítači nebo tradičním telefonu, ale na nich ztrácí své kouzlo.