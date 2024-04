Diablo IV v novém světle: vyzkoušeli jsme, jak vypadá s aktivním ray tracingem od Nvidie

Diablo IV se na konci března dočkalo podporu ray tracingu od Nvidie

Po delším hraní už nebudete chtít dynamické světla za žádnou cenu vypnout

Patrně není mezi herními fanoušky nikdo, kdo by neznal sérii Diablo. Hry z žánru akčních RPG změnila natolik, že se jim dodnes familiárně přezdívá diablovky a ani se čtvrtým dílem série neztratila nic na své kvalitě, právě naopak. Že jde o fenomén jsem si ověřili také v recenzi, kde jsem nešetřili chválou i přes to, že na druhý díl přísahám a ten třetí mi úplně nepřirostl k srdci. Čtvrtý díl má za sebou již téměř rok existence a při této příležitosti dostal od Nvidie předčasný narozeninový dárek v podobě podpory technologií RTX, jako je ray tracing.

Ray Tracing v Diablu IV umocňuje herní zážitek

Než se ale podíváme na to, jaký vliv mají novinky na samotnou hru, nesmí nejprve chybět pár slov o hardwaru, na kterém jsem nové vychytávky testoval. Stejně jako v minulých případech jsem sáhl po herním notebooku Asus ROG Zephyrus G16 GU603ZI, který se chlubí dedikovanou grafikou Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, 16″ IPS displejem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a obnovovací frekvencí 165 Hz, 14jádrovým procesorem Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM či 512GB SSD NVMe M.2. Ten splňuje veškeré nároky na to, abych mohl vyzkoušet nové funkce v rámci Diabla IV a pohodlně si jej zahrát.

Nová aktualizace z 28. března do hry přidává ray tracing, díky kterému mají být bitvy dynamičtější a velkolepější a kvalita obrazu ještě lepší. Navíc je tu podpora DLSS 2 Super Resolution, která umožňuje všem hráčům s GeForce RTX zrychlit snímkovou frekvenci, a podpora NVIDIA Reflex, která zajišťuje co nejrychlejší odezvu při hraní. Jak je to ale v praxi? Spusťte hru Diablo IV, přejděte do nabídky nastavení a povolte novou možnost ray tracing, čímž se aktivují 2 nové ray-traced efekty, které lze individuálně upravovat a přepínat.

Ray Traced Reflections umožňuje vodním plochám, kalužím krve a dalším vhodně odrážejícím herním prvkům zrcadlit události probíhající na obrazovce. Nepřátelé, útoky, vizuální efekty a další prvky se přesně odrážejí v prostředí. Ray Traced Shadows vylepšují stávající stíny a umožňují současné vykreslování stínů ze všech zdrojů světla. Ve velkých kooperativních bitvách, kde vizuální efekty nepřetržitě osvětlují prostředí, jsou detaily stínů s ray tracingem poměrně dobře viditelné.

Každý stín sledovaný paprsky se může pochlubit přesným zpevněním a změkčením kontaktů, což umožňuje přirozené změkčení stínů s rostoucí vzdáleností od místa, kde se stín vytváří. Ve chvílích průzkumu vypadá horní svět, sklepy, kobky a opuštěné budovy ještě detailněji a stíny s paprskovým trasováním přirozeně vrhají stíny na objekty a kolem nich. Toliko k teorii toho, na co se během hraní můžete těšit, pakliže máte podporovaný hardware. V praxi jsem nicméně byl z novinek lehce rozpačitý.

Změny jsou hůře viditelné, ale poznáte je

Ne že bych ray tracing v Diablu IV neocenil, ovšem abyste nové efekty mohli zpozorovat, je potřeba zazoomovat až přímo k postavě, což během frenetických bitev bude dělat jen málo hráčů. Přeci jen v bitevní vřavě chcete mít co největší přehled, takže kameru budete mít přirozeně co nejdále od vaší postavy. Kvůli tomu řada drobných efektů velmi snadno zanikne – ostatně při pokusu o sledování odrazu vašeho kouzla trvajícího cca 2 sekundy ve vodní hladině z velké výšky si povedených dynamických odrazů patrně ani nevšimnete.

To ovšem neznamená, že by ray tracing byl v Diablu IV zcela k ničemu. Během delšího hraní jsem průběžně střídal režim se zapnutým a vypnutým ray tracingem a i když jsem si to na první dobrou neuvědomil, jakmile jsem ray tracing vypnul, něco se mi na hře nezdálo. Zkrátka jakmile si na ray tracing v Diablu IV zvyknete, už jej nebudete chtít vypnout.

Skvost od Blizzardu je sám o sobě graficky poměrně působivý a není proto divu, že nové vychytávky od Nvidie na něm nejsou až tak viditelné, jako by tomu bylo u jiných her. Přesto i malá změna umí udělat velkou parádu, což v případě ray tracingu u Diabla IV rozhodně platí.

Zmínit musím také vliv nového nastavení na snímkovou frekvenci. Tady ovšem musím být stručný – na testované sestavě se přidání ray tracingu nikterak negativně na snímkování neprojevilo a mi titul běžel v rozmezí 90 – 110 snímků za sekundu, takže na nějaké trhání či záseky jsem mohl zapomenout. Díky DLSS 3 a Reflexu jsem mohl mít ray tracing neustále zapnutý a nemusel jsem se obávat o negativní dopad na plynulost hry, což je u titulu jako je Diablo IV, kde i drobná chyba může rozhodovat o životě a smrti, naprosto klíčové.

Rozdíl mezi Diablem IV s ray tracingem a bez něj není nikterak zásadní a pokud se na změny vyloženě nezaměříte, patrně je nejspíše nepostřehnete. Při dlouhodobém hraní si ovšem na efekty odrazu světla velmi snadno zvyknete a jakmile je znovu vypnete, už se vám nebude zdát hra až tak graficky vycizelovaná. Technologie od Nvidie totiž nemusí jen přinášet wow efekt na první dobrou, ale mohou pracovat i v hlubších vrstvách, které vás sice na zadek neposadí, ale zato nenápadně posunou váš hráčský zážitek o úroveň výše.