Diablo IV nečekaně zamíří na Steam. Dočkáme se velice brzy

Diablo IV obdrží injekci nových hráčů díky vydání na Steamu

Pro Blizzard jde o nečekaný krok, obzvlášť u takto nové hry

Zároveň tím dává najevo, že se hře příliš nedaří

Diablo IV byla jedna z nejočekávanějších her tohoto roku a podle recenzí a úvodních reakcí hráčů nedopadla vůbec špatně. Nadšení však velmi rychle vyprchalo, ať už kvůli nedostatku obsahu po dokončení kampaně, špatně nastaveným herním systémům a velkému množství nesmyslných rozhodnutí. Příliš to nezměnila první sezóna s názvem Season of the Malignant, která přinesla krátkou příběhovou kampaň, nové schopnosti a několik oprav, které zlepšily hratelnost. Hráčů neustále ubývalo, Blizzard si je nedokázal udržet.

Diablo IV následuje Overwatch 2 na platformu Steam

První náznak, že se Diablu IV příliš nedaří, přišel již téměř před dvěma měsíci, kdy s obrovským předstihem vyšel trailer na druhou obsahovou sezónu Season of Blood. Druhý náznak přišel v těchto dnech právě u příležitosti představení novinek v této sezóně. Jedno z největších překvapení bylo oznámení vydání na platformě Steam. Ještě minulý rok bylo něco takového zcela nepředstavitelné. Blizzard pro své hry využíval výhradně vlastní platformu Battle.net.

Vše změnilo vydání hry Overwatch 2 na Steam v létě tohoto roku. Online střílečka s hrdiny neprožívá zrovna skvělé období. Blizzard druhý díl postavil kolem příběhové PVE části, kterou po vydání hry zrušil. Zjednodušeně řečeno je Overwatch 2 lehce upravený první díl s horší monetizací, což fanoušci Blizzardu neodpustili a začali hru ve velkém opouštět. Vydáním na Steamu dostal Blizzard do hry několik desítek tisíc hráčů. Avšak je to také za cenu výrazně negativních recenzí. Overwatch 2 patří k nejhůře hodnoceným hrám na Steamu.

Diablo IV dorazí na Steam 17. října, tedy přímo s vydáním druhé sezóny, která by měla přinést celou řadu vylepšení hratelnosti, kratší příběhovou kampaň tentokrát zaměřenou na upíry, nové schopnosti a několik nových bossů. Na závěr je ještě dobré poznamenat, že nepůjde čistě o Steam verzi hry. Stále bude potřeba k přihlášení ve hře Battle.net účet, takže se nebude rozdělovat hráčská základna.