Diablo Immortal má datum vydání. Pekelné brány se otevřou už v červnu

Jen málokterá hra dala jméno rovnou celému žánru. V případě akčních RPG z izometrického pohledu je oním titulem legendární Diablo, které poprvé spatřilo světlo světa v roce 1997. Po několika úspěšných dílech bylo rozhodnuto o zacílení na dotykové obrazovky, byť při oznámení měli někteří hráči poněkud rozporuplné pocity. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, měli byste vědět, že čekání na primárně mobilní mlátičku s prvky her na hrdiny se pomalu blíží ke konci.

On June 2, Hell is everywhere. 📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

Diablo Immortal se na mobilní platformy Android a iOS podívá už 2. června, ovšem to není to jediné, co vývojáři z Blizzardu prozradili. Už dříve jsme se dozvěděli hardwarové nároky, které nejsou nikterak přemrštěné. Poměrně velkým překvapením je také příchod otevřené beta verze na PC, a to včetně podpory klávesnice a myši. Zapomenout ovšem musíme na možnost hrát v singleplayeru, neboť Diablo Immortal půjde hrát pouze v online režimu.

Diablo Immortal | Release Date & PC Reveal

Kromě toho Blizzard oznámil, že nové Diablo bude disponovat funkcemi cross-play a cross-progression, tedy že hráči všech platforem budou moci hrát společně a postup s vaší postavou nebude vázán na konkrétní platformu. Pokud vás Diablo Immortal zaujalo, můžete se už nyní předregistrovat skrze oficiální stránky hry.