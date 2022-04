Mobilní Diablo Immortal se blíží. Bez téhle výbavy hru nespustíte

Chystaný akční RPG titul Diablo Immortal, který je určen pro mobilní zařízení, se v době svého oznámení dočkal, mírně řečeno, vlažného přijetí: větu „Copak vy nemáte mobilní telefon?“ si každý fanoušek Blizzardu pamatuje, jako by to bylo včera. Od té doby už každopádně uběhla dlouhá doba a mnoho hráčů se s existencí mobilní free-to-play odnože Diabla se zaměřením na online multiplayer smířilo. Spuštění se přitom již blíží, neboť zájemci se mohou už nyní zapojit do předregistrace, v rámci které mohou získat nejen předběžný přístup do hry, ale také unikátní kosmetický balíček Horadrim.

Diablo Immortal Cinematic Trailer

Watch this video on YouTube

Než se ale postavíte do fronty na likvidaci celé řady pekelných potvor, pro jistotu si zkontrolujte hardwarové parametry vašeho smartphonu, byť minimální požadavky jsou přívětivé jak pro vlastníky telefonů s Androidem, tak pro jablíčkáře.

Minimální požadavky pro Android:

Čipset Snapdragon 710 / HiSilicon Kirin 810 a vyšší

Grafika Adreno 616 / ARM Mali-G52 a vyšší

2 GB RAM a více

Android 5.0 Lollipop a vyšší

Minimální požadavky pro iOS:

iPhone 8 a novější

iOS 12 a vyšší

Vývojáři se bohužel nezmínili o tom, zda tyto specifikace budou dostatečné už při ostrém spuštění, nebo v průběhu bude teprve docházet k optimalizaci. Každopádně nám to dává poměrně dobrou představu o tom, jaký hardware bude pro pohodlné hraní potřeba. Je rozhodně potěšující, že Blizzard nevyžaduje nejnovější chytrý telefon s masivním výkonem.