Dechberoucí logická hra o síle přátelství The Gardens Between zamíří v létě na Android

Oceňovaná logická hra The Gardens Between od australského studia The Voxel Agents zamíří v létě na Android. Titul s malebným grafických zpracováním vyšel na počítačích a konzolích už v roce 2018, o rok později se objevil také na zařízeních s operačním systémem iOS a zanedlouho se dočkají i Majitelé telefonů s Androidem.

Vzpomínky na dětská dobrodružství

V The Garden Between se zhostíte role dvojice kamarádů z dětství, Ariny a Frendta, kteří procházejí sérií smyšlených ostrovů. Jednotlivé ostrovy přitom reprezentují společné vzpomínky, do jejichž hloubi se nerozlučná dvojice noří ve snaze vyrovnat se s Frendtovým stěhováním. Z pohledu hratelnosti jde o logický titul založený na manipulaci s časem, který dává vzpomenout například na dnes již legendární počin Braid.

Hru se v případě zájmu můžete vyzkoušet už nyní v rámci předběžného přístupu, kde se prodává za 129 korun. Tady žádné mikrotransakce nečekejte.