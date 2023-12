Dárek, co hraje. Užijte si každý tón s reproduktory Sonos. Na poslední chvíli a se slevou!

Oblíbené melodie zní nejlépe, když si můžete vychutnat každý tón a detail. Sonos zajistí, že vaše vánoční playlisty budou znít opravdově – s jasnými výškami, hlubokými basy a křišťálovou čistotou. Ať už jste kouzlu reproduktorů Sonos propadli a chcete si svůj multiroom zase o nějaký ten kousek rozšířit nebo se s nimi teprve seznamujete, podívejte se na výběr tipů, jak vánoční atmosféru perfektně doladit. Kvalitní reproduktor je navíc dárek, který potěší dlouhodobě, a i ty nejnáročnější posluchače. Ve dnech od 8. do 24. prosince jsou navíc vybrané kousky od americké značky Sonos za super cenu!

Reprák do kapsy

Nejen vašeho puberťáka potěší hudba, která se dá sbalit v podstatě do každé kapsy. Sonos Roam je šikovným parťákem nejen doma v rámci celého Sonos multi-roomu, ale také kdekoliv venku, na zahradě nebo na chalupě – lze totiž připojit přes Wi-Fi i Bluetooth. Nadčasový design, kompaktní velikost, vysoká odolnost vůči pádům, prachu i vodě a kvalitní poslech ocení každý obdarovaný. Ve variantě SL, tedy bez mikrofonu, navíc ušetříte i nějakou tu korunu. Sonos Roam koupíte v černé nebo bílé barvě už od 3 490 Kč.

Soundbar do každé rodiny

Éra streamování vládne téměř každé domácnosti. Proč si tedy zážitek z filmů a seriálů neznásobit i kvalitním zvukem? Teprve pak to má ten správný „drive“. Soundbary od značky Sonos navíc využijete i při streamování hudby, podcastů a dalšího oblíbeného obsahu, které dnešní streamovací služby nabízejí. Je to tedy univerzální doplněk a neměl by chybět v žádné domácnosti.

Sonos Arc je více než soundbar. Tento prémiový inteligentní reproduktor přinese působivý zvuk v kino kvalitě i do vaší domácnosti. Staví na špičkových inovacích společnosti Sonos v oblasti domácího kina a softwarově poháněném zvuku, který posluchače díky podpoře Dolby Atmos vtáhne do dramatických momentů, křišťálově čistých dialogů a působivých basů. Nový rozměr dodá vašemu zážitku nejen při sledování vánočních pohádek a filmů, při poslechu hudby na vánočních večírcích, ale i při poslechu rádia, když je televizor vypnutý. Sonos Arc pořídíte nyní už za 19 990 Kč.

Druhá generace soundbaru Sonos Beam s podporou Dolby Atmos zajistí, že zvuk z televize bude znít přesně tak, jak tvůrci obsahu zamýšleli, a vše, na co se díváte, vás vtáhne do děje. Díky většímu procesnímu výkonu a nově vyvinuté soupravě reproduktorů Beam rozvádí a lokalizuje zvuk po místnosti pro opravdu realistický zážitek. A navíc skvěle vypadá. Cena za 3D zvuk je v tomto případě ponížena na krásných 10 990 Kč.

Pokud je váš obývák menší nebo třeba chcete vylepšit zvuk televize v ložnici nebo dětském pokoji, určitě sáhněte po loňské novince – nejmenším soundbaru odtéto kalifornské značky – Sonos Ray. Ten se postará o to, aby i u starších televizí zněl zvuk dokonale. Oceníte i funkci nočního režimu, abyste nebudili zbytek domácnosti, nebo vylepšení kvality řeči, aby vám neutekla ani vteřina příběhu. Cenovka se v tomto případě zastavila na dostupné částce 5 990 Kč, což je skvělá vstupenka do světa Sonos.

Design a basy v jednom

Pokud hledáte opravdu kvalitní a komplexní ozvučení domácnosti, neměl by u toho subwoofer chybět. Subwoofer přináší bohaté a čisté nízké tóny, zesiluje basy ve filmech, hudbě, hrách a dalším obsahu. Samostatně jsou reproduktory Sonos navrženy se skvělým výkonem basů, přidáním subwooferu se však optimalizují nižší frekvence pro ještě bohatší a dramatičtější zvuk. A věřte, že jakmile se zaposloucháte do takto kompletní sestavy, uslyšíte rozdíl a nebudete se chtít kvalitního zvuku vzdát.

Sonos Sub je již dlouhodobým favoritem pro zvýraznění basů. Skvěle doplní sestavu domácího kina, které bude vévodit Sonos Arc. Sub v ikonickém designu a s výraznými basy je k dostání v černé a bílé barvě už za 17 990 Kč.

Malý velký subwoofer. Tak by se dal stručně popsat Sub Mini v kompaktním válcovitém designu. Sub Mini se hodí především pro menší prostory a je skvělým doplňkem k soundbarům Beam a Ray. Designový kousek, který nastavuje zcela nový standard pro výrazné a vyvážené basy, pořídíte nyní už za 9 990 Kč.

Pohlcující zvuk v každém koutu domova

Oblíbený reproduktor Sonos Five se díky své univerzálnosti a nadčasovému designu vejde do každého prostoru vašeho domova. Zároveň je tak výkonný, že vánočními hity a koledami bez problému rozezní i více místností najednou. Postavte ho horizontálně jako samostatný reproduktor nebo spárujte dva Five reproduktory postavené na výšku a vytvořte si neuvěřitelně prokreslené stereo.

Skvělá volba pro poslech vinylů – použijte linkový vstup pro připojení přehrávače k systému Sonos. Sonos Five je k dostání v černé nebo bílé barvě, čímž perfektně doplní váš vánočně naladěný domov. Nyní Sonos Five koupíte za 12 990 Kč.