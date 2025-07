Další úspěšné čtvrtletí: akcie Microsoftu po oznámení finančních výsledků vystřelily vzhůru

Microsoft má za sebou další úspěšný kvartál

Mezi dubnem a červnem letošního roku zaznamenal rekordní tržby i zisk

Redmondští se zřejmě stanou druhou firmou v historii, jejíž hodnota překonala hranici 4 bilionů dolarů

Microsoft v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za druhý kvartál letošního roku, který v případě redmondské firmy uzavírá fiskální rok 2025. Americký gigant opět investory přesvědčil, že je zdravou firmou, která vydělává takřka na všem, na co sáhne. Na zveřejněná čísla reagovala pozitivně i burza, která vystřelila cenu akcií Microsoftu o téměř o osm procent nahoru. Po jejím otevření se tak Microsoft zřejmě stane druhou firmou v historii (po Nvidii), která překročila tržní kapitalizaci 4 biliony amerických dolarů.

Rekordní tržby i zisk

Microsoft v uplynulém kvartále utržil 76,4 miliard dolarů (asi 1,64 bilionů korun), což je o 18 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Provozní zisk narostl o 23 procent na 34,3 miliard dolarů (asi 737,1 miliard korun), čistý zisk vyskočil o 24 procent na 27,2 miliard dolarů (asi 584,5 miliard korun).

Z hlediska jednotlivých segmentů je největším přispěvatelem divize Productivity and Business Processes, která utržila 33,1 miliard dolarů, což je o 16 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Této divizi se dařilo zejména prodávat službu Microsoft 365, a to jak firemním zákazníkům (+16 %), tak i běžným spotřebitelům (+21 %). Narostly rovněž příjmy ze sociální sítě LinkedIn (+ 9 %) a z produktů Dynamics a cloudových služeb (+23 %).

O 9 procent meziročně narostly příjmy z divize Intelligent Cloud, a to na celkových 29,9 miliard dolarů. Tuto divizi táhnou výhradně serverové produkty, zejména služba Azure, z níž narostly příjmy o 27 procent.

Divize More Personal Computing, do které spadají prodeje hardwaru a licencí systému Windows, utržila v minulém čtvrtletí 13,5 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 9 procent. Tržby z prodejů licencí Windows narostly o 4 procenta, projede počítačů Surface již Microsoft ve finanční zprávě neuvádí – výdělky z nich jsou již zahrnuté do tržeb ze systému Windows a dalších zařízení.

Microsoftu dělá velkou radost herní divize. Tržby z prodeje obsahu pro konzole Xbox narostly o 13 procent a Microsoft se pochlubil, že eviduje již 34 milionů předplatitelů služby Xbox Game Pass – roční tržby z této služby poprvé přesáhly 5 miliard dolarů. Microsoft se také údajně stal v tomto čtvrtletí největším vydavatelem her nejen pro Xbox, ale i pro PlayStation.

Není ale všechno zlato, co se třpytí – Microsoftu se sice daří prodávat hry a služby s nimi spojené, prodej herního hardwaru už ale na tom tak slavně není, v tomto případě redmondští evidují pokles v tržbách o 22 procent.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.