Další střípky o Galaxy S23: základní model dostane jasnější displej, Ultra lepší fotoaparáty

Před nedávnem na internet unikly parametry chystaných vlajkových smartphonů od Samsungu, které budou mít premiéru příští týden. Stejně jako v minulých letech se dočkáme tří modelů: Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra.

Podle tabulkových specifikací by měly mít všechny tři papírově stejné displeje jako jejich předchůdci, ovšem základní Galaxy S23 si má přeci jen v jednom parametru polepšit. Podle informátora Rolanda Quandta ze serveru WinFuture.de má být maximální jas displejů plošně 1 750 nitů. Loni této hodnoty dosáhly pouze modely Galaxy S22+ a S22 Ultra, letos by měla platit i u základního Galaxy S23.

Max brightness rating for S23 series is 1750 nits for all three models it seems.

Na internet se rovněž dostaly nové detaily ohledně fotoaparátů Galaxy S23 Ultra, tentokráte od informátora Ice Universe. Podle něj Jihokorejci použijí zčásti stejné snímače jako vloni:

S23 Ultra camera sensor changes:

Front camera (40MP GH1→12MP 3LU),

Ultra Wide Angle (12MP IMX563→12MP IMX564),

Main camera (108MP HM3→200MP HP2)

The 3x and 10x telephoto sensors have not changed (IMX754→IMX754)

P 1 is S23 Ultra, P 2 is S22 Ultra​​​​

Thanks @edwards_uh pic.twitter.com/QuefuFlB0f

— Ice universe (@UniverseIce) January 23, 2023