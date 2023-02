Další střípek do skládačky k ohebnému iPhonu? Apple si patentoval unikátní ovládání

Apple má další schválený patent týkající se ohebného zařízení

Tentokrát se jedná o specifické dotykové ovládání

Analytici věří, že se ohebného iPhonu dočkáme nejdříve v příštím roce

V segmentu ohebných zařízení je nekorunovaným králem Samsung se svými modely Galaxy Z Fold 4 a Flip 4, nicméně konkurence v podobě Xiaomi, Oppo či Motoroly mu znatelně dýchá na záda. Technologický svět ovšem s napětím očekává, kdy se na ně vrhne také Apple, který by mohl změnit způsob, jakým současné skládačky používáme. Prozatím to vypadá, že se firmě z Cupertina nechce jít s kůží na trh, a proto vyčkává.

To ovšem neznamená, že by u společnosti s nakousnutým jablíčkem ve znaku bylo v tomto ohledu ticho po pěšině. Dobrým příkladem je nyní schválený patent z roku 2021, který popisuje možný způsob ovládání ohebných smartphonů. Konkrétně patent prozkoumává možnosti ovládání zařízení pomocí dotyku na určité části i ve chvíli, kdy je zařízení ve složeném stavu. Kupříkladu by tímto způsobem měl jít využít kloub přístroje, který by měl registrovat různé dotyky i ve chvíli, kdy smartphone není otevřený.

Registrace patentu jen přiživila spekulace o tom, že Apple jde aktivně naproti možnému představení ohebného iPhonu v dohledné době. Podle známého analytika Ming-Chi Kua Apple již testuje ohebné displeje, nicméně věří, že jejich nasazení plánuje pro hybrid iPhonu a iPadu, k čemuž by se mohl odhodlat už příští rok. S tím ovšem nesouhlasí jiný analytik Ross Young, podle kterého Apple odložil plány na představení ohebného zařízení až na rok 2025.