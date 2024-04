Další skandál Facebooku? Netflix má na vašem telefonu přístup ke zprávám, Meta to popírá

Skoro jako opožděný aprílový žertík působí nařčení, kterému aktuálně čelí společnosti Meta a Netflix. Akorát že to celé je možná vážnější, než si uvědomujeme. Vloni v dubnu se u soudu objevila žaloba proti společnosti Meta, která napadá spolupráci Netflixu a firmy Marka Zuckerberga. Extrémně zajímavé je, že se zmiňuje také o sdíleném přístupu ke zprávám uživatelů prostřednictvím speciálních API.

Soudní spor vytáhl na světlo softwarový inženýr vystupující pod přezdívkou Deepika či @deedydas. Cituje přitom právě žalobu z 14. dubna 2023, ve které navrhovatel zmiňuje podezřele přátelské vztahy společností Meta a Netflix. Dle obžaloby měla Meta prodávat soukromá data bez vědomí uživatelů Netflixu, který je následně měl využívat k personalizované reklamě.

„Kolem roku 2013 začala společnost Netflix uzavírat řadu dohod ‚Facebook Extended API‘, včetně takzvané dohody ‚Inbox API‘, která společnosti Netflix umožňovala programový přístup do schránek soukromých zpráv uživatelů Facebooku, výměnou za což měla společnost Netflix každé dva týdny poskytovat FB písemnou zprávu, která zobrazuje denní počty odeslaných doporučení a kliknutí příjemců podle rozhraní,“ citujeme obžalobu.

Kromě oficiálních dokumentů měla mít společnost Netflix také přístup k přátelům všech profilů na Facebooku, a to dle tzv. Titan API: „V srpnu 2013 společnost Facebook poskytla společnosti Netflix přístup k takzvanému ‚Titan API‘, soukromému API, které umožňovalo zasmluvněnému partnerovi mimo jiné přístup k přátelům uživatele Facebooku v aplikacích pro zasílání zpráv.“

Netflix tak měl mít celkem slušný přístup k datům, které měl v držení Facebook. Na oplátku obří streamovací platforma utrácela na sociální síti velké peníze za reklamu. Podle několikrát zmíněného dokumentu to mělo být v roce 2015 40 milionů dolarů, o dva roky později už dokonce 150 milionů dolarů.

Problematickou osobou se jeví být Reed Hastings, americký byznysmen, který v roce 1997 založil společnost Netflix. Jenže mezi lety 2011 a 2019 byl součástí správní rady Mety, tehdy ještě Facebooku. Podle serveru Insidermole tou dobou držel Hastings akcie Facebooku v hodnotě více než 10 milionů dolarů (236 milionů korun).

Deepika v úterý na svém X profilu uvedl: „Tohle je šokující. Facebook dal Netflixu všechny vaše soukromé zprávy v Messengeru výměnou za veškerou historii sledování, zatímco Netflix mu zaplatil přes 100 milionů dolarů za reklamu. Meta prodá vaše data v mžiku za účelem zisku.“

Společnosti Meta a Netflix v tuto chvíli odmítly vydat oficiální prohlášení. Meta se pouze ohání běžnými skutečnostmi, jako že dle kodexu „nelze soukromé zprávy uživatelů používat k zacílení reklam“ a že „všechny zprávy uživatelů jsou opatřeny koncovým šifrováním“. Naposledy se k celé situaci vyjádřila v roce 2018, kdy odmítla, že by aplikace jako Netflix či Spotify a další měly přístup k soukromým datům uživatelů.

Shockingly untrue. Meta didn’t share people’s private messages with Netflix. The agreement allowed people to message their friends on Facebook about what they were watching on Netflix, directly from the Netflix app. Such agreements are commonplace in the industry. https://t.co/qjeC0iF9Kv

— Andy Stone (@andymstone) April 2, 2024