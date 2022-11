Další Samsungy dostávají Android 13 (One UI 5). Došlo na skládačky i na střední třídu

Samsung stihl v minulých týdnech aktualizovat na Android 13 (One UI 5) poslední tři generace vlajkových smartphonů řady Galaxy S, a do výčtu přihodil ještě Galaxy Note 20 a 20 Pro. Tím však velkolepá snaha korejské firmy povýšit na nový systém co největší množství zařízení neutuchá – dostupnost Androidu 13 hlásí majitelé dalších smartphonů.

Android 13 s prostředím One UI 5 v minulém týdnu získalo dalších pět zařízení – smartphony střední třídy Galaxy A33, A53 a A73, k nimž se na sklonku týdne přidaly ohebné modely Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4. V případě první trojice se update šíří ve vlnách, dostupnost hlásí i majitelé některých evropských zemí, pokud vám jej tedy telefon nenabízí, zřejmě se jedná o otázku několika příštích dní. U skládaček je situace složitější, u nich dostupnost zatím potvrzují američtí beta testeři.

Update vyžaduje stažení zhruba 2GB balíčku, kromě novinek v systému od Googlu a Samsungu obsahuje i aktuální balíček bezpečnostních záplat. O všech novinkách v prostředí One UI 5 si můžete přečíst v našem souhrnném článku, ne všechny se ale do levnějších telefonů dostanou – záleží na jejich hardwarové výbavě.