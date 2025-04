Další pořádná výzva pro Android retro hráče! PS2 emulátor NetherSX2 teď zvládá i Hardcore RetroAchievements

V době, kdy je běžné každou chybu vracet a každou smrt ignorovat načtením uložené pozice, působí Hardcore RetroAchievements jako svěží a přísná změna. Tady však nejde o pohodlí. Jde o poctivou výzvu, která odděluje běžné hráče od skutečných mistrů.

Jakmile se Vám podaří odemknout achievement v hardcore režimu, můžete si být jistí, že to nebyla náhoda. To je ve světě retro gamingu něco jako Platina na PlayStationu, prestižní a zasloužená. V tomhle případě si můžete říkat profík, protože tyto konkrétní achievementy nemůžete nijak nasimulovat.

Od verze 1.8 je PS2 emulátor s názvem NetherSX2 oficiálně schválen týmem RetroAchievements jako plně kompatibilní s hardcore módem. To znamená, že pokud aktivujete Hardcore Mode, systém začne uznávat Vaše úspěchy do reálného profilu, bodového skóre i globálního žebříčku.

Ale pozor, jakmile aktivujete něco ze zakázaných funkcí (například savestate, rewind nebo cheat), emulátor vás automaticky přepne do “softcore” režimu, který už se do soutěží nepočítá. Naštěstí se vždy zobrazí upozornění, takže k tomu nedojde omylem.

Great news for android users! Also great news for me because I just got my Retroid pocket 5 and wanted to earn some PS2 achievements in hardcore mode. pic.twitter.com/zfwUHk3dCk

— 8Bit Bongo (@8BitBongo) April 3, 2025