Další katastrofa pro Huawei? Evropská unie chce jeho zákaz v 5G infrastruktuře

- Evropská unie možná bude chtít po členských státech vynutit zákaz 5G od Huawei a ZTE
- K těmto účelům slouží balíček (zatím) dobrovolných opatření 5G Toolbox
- Pokud jej ale členské státy dobrovolně nezavedou, může dojít k vynucení zákonem
V roce 2020 zavedla Evropská unie pro členské státy tzv. 5G Toolbox, tedy sadu doporučení ohledně zabezpečení 5G sítí a infrastruktury. V rámci těchto doporučení by měly členské státy mimo jiného prověřovat samotné dodavatele a v rámci ochrany se vyhnout těm „vysoce rizikovým“. Evropská komise teď chce tento „balíček volitelných doporučený“ přetavit v eurounijní legislativu, dle které se budou muset řídit všechny členské státy.
Evropská unie řeší bezpečnost 5G
O možném zavedení 5G Toolboxu coby zákonném opatření promluvila eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henna Virkkunen. Agentura Bloomberg následně citovala tiskové mluvčího Komise Thomase Regniera:
„Bezpečnost našich sítí 5G je pro naši ekonomiku zásadní. Komise naléhavě vyzývá členské státy, které dosud nezavedly 5G Toolbox, aby rovněž přijaly příslušná opatření k účinnému a rychlému řešení tohoto rizika. Pokud nebudou přijata rychlá opatření, vystaví se celá EU jasnému riziku.“
Co je to EU 5G Toolbox?
Jedná se o soubor komplexních a spolehlivých opatření, který má zajistit koordinovaný přístup všech členských států EU k zabezpečení 5G sítí. Toolbox obsahuje strategická, technická i organizační opatření k identifikaci a snižování rizik spojených s dodavateli technologií do 5G sít
Česko se podílí na tvorbě unijního „5G Toolboxu“ a patří mezi státy, které berou kybernetickou bezpečnost vážně, ale zatím neaplikovalo plošný zákaz technologií Huawei/ZTE v celé mobilní síti — na rozdíl třeba od Německa nebo Švédska
V souvislosti s eurounijním 5G Toolboxem se nejčastěji hovoří o čínských výrobcích Huawei a ZTE, kteří dodávají infrastrukturu do většiny členských států. „Nucené odstranění bezpečného a vysoce kvalitního čínského telekomunikačního zařízení v některých zemích nejenže zpomalilo jejich vlastní technologický pokrok, ale také způsobilo značné ekonomické ztráty,“ komentoval dosavadní postup EU Lin Ťien, mluvčí čínského ministerstva zahraničí.
Když ne po dobrém, tak po „zlém“
Situace je taková, že Evropská komise aktuálně tlačí ne členské státy, aby se sadou doporučení řídily „jen tak“, případně po konzultaci s vlastními bezpečnostními experty. Jak ale tvrdí Bloomberg, pokud „dobrovolná“ cesta nebude fungovat, Komise je připravena postavit kolem 5G Toolboxu celou legislativu, kterou už členské státy budou muset přijmout. České zastoupení Huawei komentovat odmítlo, o vyjádření jsme požádali i ZTE, zatím však bez reakce.
Nesporným faktem je, že přístup k potenciálně rizikovým čínským dodavatelům síťové infrastruktury je v Evropě velmi různý. Státy jako Velká Británie, Švédsko, Finsko nebo Německo buď zcela či do velké části zakázaly zmíněným společnostem podílet se na telekomunikačních sítích v zemi. Naopak státy jako Řecko a Španělsko si v tuto chvíli bez síťových prvků Huawei či ZTE nedovedou plynulý chod internetu představit.
Huawei v Česku: bez zákazu, ale s problémy
V Česku je situace také mírně napjatá. Stran vlády zatím žádný konkrétní zákaz nepřišel, na druhou stranu už v prosinci 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování před softwarem i hardwarem jak Huawei, tak ZTE. Bezpečnostní informační služba (BIS) pak doplnila, že riziko je významné i z hlediska geopolitické závislosti a možné budoucí nestability způsobené například politickým konfliktem.
Odklon od čínských síťových prvků lze v Česku pozorovat především na infrastruktuře společnosti Cetin, která pohání operátora O2 a část sítě T-Mobile. V síti těchto operátorů už nějakou dobu dochází k výměně klíčového hardwaru základnových stanic z Huawei na konkurenční Nokii a Ericsson. Na druhou stranu, Vodafone zatím spoléhá především na hardware od Huawei.