Další hry zdarma od Epicu: záchrana Amazonského pralesa i skvělá zombie akce Dying Light

Právě teď na Epicu najdete andventuru The Silent Age a roztomilou kooperační hru Tunche

Od 6. dubna se v nabídce objeví kompletní edice zombie akce Dying Light a svižný titul Blazing Sails s pirátskou tematikou

Epic Games Store aktuálně nabízí stylovou point-and-click adventuru The Silent Age, ve které hlavní postava cestuje časem, aby zabránila zániku lidstva, a kreslenou kooperační akci Tunche. Počínaje 6. dubnem si pak přijdou na své také milovníci otevřených moří v pirátské hře Blazing Sails. Patrně největším lákadlem však bude kompletní edice povedené akce Dying Light, v níž se hráči postaví hordám nemrtvých ve fiktivním středovýchodním městě Harran.

Tunche je ručně malovaná kooperační akční hra s prvky roguelite. Hráči se chopí jedné z pěti postav/tříd, mezi nimiž byste našli neobvyklého hudebníka Pancha, ale i tradičnější válečnici Nayrau, a pokusí se s ní obnovit mír v Amazonském pralese. Spíše protikladem hravého vizuálního ztvárnění se prezentuje potemnělé point-and-click dobrodružství The Silent Age, se kterým jste se mohli setkat i na obrazovkách mobilních telefonů. V kůži údržbáře Joea budete cestovat časem ve snaze zabránit konci světa a zachránit lidstvo.

Akční hra z pohledu první osoby Dying Light sice vypráví poněkud standardní příběh o hledání léku proti nákaze, která mění lidi v krvelačné nemrtvé, zato však nabízí zábavnou hratelnost s propracovaným parkourovým systémem. Epic nabídne tzv. Enhanced Edition, jejíž součástí je i skvěle hodnocené rozšíření The Following, které do hry přidává novou lokaci, upravitelné buginy a příběh o záhadném kultu Children of the Sun.

Blazing Sails – poslední titul z nabízené čtveřice – lze nejen stylizací přirovnat k populárnímu pirátskému dobrodružství Sea of Thieves, byť v mnohem menším měřítku. Na začátku si vytvoříte vlastní kocábku i piráta, s nímž se budete účastnit multiplayerových bitev napříč několika herními režimy včetně battle royale.

Adventuru The Silent Age a kooperační akci Tunche si hráči mohou aktivovat do 6. dubna, poté se v nabídce bezplatných her objeví zmiňovaná pecka Dying Light a online pirátská hra Blazing Sails.