Czech Space Week: vesmírné technologie čeká zásadní proměna

Blíží se období průzkumu vesmírných těles v blízkosti Země

Role českých kosmických firem je v tomto směru nezastupitelná

Místo pro spolupráci a networking tuzemských kosmických společností přinese každoroční festival Czech Space Week

Společnost Honeywell patří k světovým lídrům ve výzkumu a vývoji technologií pro vesmírný průmysl. Velkou zásluhu na tom má její centrum v Brně. Co všechno zde Honeywell vyvíjí a jaká budoucnost vesmírný průmysl čeká? Na to odpovídá Luděk Nechleba, který má v brněnském výzkumném a vývojovém centru Honeywell na starost rozvoj nových obchodních příležitostí pro oblast vesmírných aktivit.

Jakou roli v oblasti vesmírných technologií hraje výzkumné a vývojové centrum Honeywell v Brně?

Vesmírným technologiím se systematicky věnujeme již od roku 2010. Začínali jsme v oblasti satelitní komunikace a prakticky každým rokem rozšiřujeme svůj tým a portfolio aktivit. V některých oborech, například v optické komunikaci, je naše role v rámci portfolia produktů společnosti Honeywell již nezastupitelná. Naše vývojové centrum v Brně je i v rámci Evropské unie naprosto jedinečné.

Má Honeywell nějaký vlajkový projekt ve vesmírném průmyslu, na kterém se podílel a už je realizován?

V této souvislosti bych zmínil rovnou dvě klíčové oblasti. Tou aktuálně nejdůležitější je náš program vývoje zařízení pro optickou komunikaci mezi satelity, přičemž první misi s naším zařízením na palubě očekáváme začátkem roku 2025. Další oblastí je vývoj inerciálních navigačních jednotek na bázi MEMS, tedy mikroelektromechanických systémů. Snad již v blízké době má odstartovat mise Evropské kosmické agentury Proba3 vybavená právě naší jednotkou.

Na kterých dalších projektech se Space tým Honeywell z Brna podílí?

Zaměřujeme se především na rychle se rozvíjející oblast Commercial Space. Snažíme se při tom využívat dvou faktorů. Tím prvním je naše portfolio kompetencí a zkušeností z oblasti letectví. Druhým faktorem je rostoucí zájem evropských i mimoevropských subjektů o inovativní, ale zároveň cenově dostupné produkty pro nové generace menších satelitů a jejich konstelací. Zde se zaměřujeme především na systémy řízení polohy satelitů, inerciální navigační jednotky, optickou a satelitní komunikaci a pokročilé aktuační systémy.

Jak hodnotíte spolupráci na výzkumu a vývoji s českými dodavateli nebo dalšími partnery?

Spolupráce s partnery v rámci České republiky je pro nás zásadní. Nenapadá mě jediný projekt, v kterém by to tak nebylo. Spolupráci s dalšími českými subjekty využíváme při vývoji i výrobě. Navíc se nám podařilo některé partnery integrovat do našich celosvětových dodavatelských řetězců a tím jim umožnit i přímý přístup k našim partnerským organizacím v USA a v Kanadě. Tam nyní tito partneři pravidelně dodávají své služby a výrobky v objemu několika milionů amerických dolarů ročně.

Jak v tomto směru hodnotíte přínos festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který odstartuje již 25. listopadu?

Czech Space Week a zejména jeho hlavní akce, konference Space2Business, je pro nás příležitostí pro setkání s ostatními českými kosmickými společnostmi a navázání potenciálních spoluprácí. Tyto tradiční průmyslové dny mají navíc mezinárodní charakter. Očekáváme účast zástupců společností nejen z Visegrádské čtyřky, ale z celého středo a východoevropského regionu – tedy například i z Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska. Ale přínosy nevidíme jen v technické oblasti. Je to pro nás i možnost prezentace a přilákání odborníků pro práci na našich aktuálních i připravovaných projektech. Již nyní u nás pracuje několik expertů ze zahraničí a budeme rádi, když se do práce v českém kosmickém průmyslu zapojí i další.

Jak jste do dění kolem festivalu zapojeni?

Společnost Honeywell podporuje iniciativu Czech Space Week již od prvního ročníku a jsme rádi, že můžeme být jeho součástí i letos jako hlavní partner a tuto akci podpořit. Z naší strany se však jednoznačně nejedná jen o nějaký pasivní sponzoring. Jsme rádi, že se můžeme na Czech Space Weeku podílet i aktivně. A to nejen například při jeho přípravě, ale třeba i formou panelových vystoupení, jichž se pravidelně účastníme. Například letos budeme mít své zástupce hned ve dvou panelových diskuzích – konkrétně v rámci panelu na téma spolupráce akademického sektoru a průmyslu a v panelu Technical Education and Talent Attraction.

Jaké trendy a změny v poslední době zaznamenáváte? Jaká bude nejbližší budoucnost vesmírných technologií?

Nové trendy dnes vycházejí především z oblasti Commercial Space, řada subjektů se snaží napodobovat třeba SpaceX. To s sebou přináší extrémní tlak na zkracování vývojových cyklů a pochopitelně i na cenu.

Budoucnost rozvoje vesmírných technologií bude určitě velmi dynamická. Myslím, že nás čeká podobně dramatická změna vnímání a využití těchto technologií, jakou si prošla třeba výpočetní, spotřební či nositelná elektronika v devadesátých letech nebo později internet. Je před námi období průzkumu vesmírných těles v blízkosti Země a také zkoumání jejich zdrojů. To bude přinášet nové výzvy v oblastech, jako jsou senzory, pohony, navigace, komunikace a mnoho dalších. Dojde k zásadní proměně nejen vlastních vesmírných technologií, ale i našeho vnímání těchto technologií a možností, které nám přinesou. A my ve společnosti Honeywell v České republice jsme rádi, že u toho můžeme být.