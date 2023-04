Čtyři minuty letu a mohutná exploze! I přesto první start Starship splnil očekávání

Fanoušci kosmonautiky se po letech čekání konečně dočkali – společnost SpaceX dnes vyslala do nebe největší, nejtěžší a nejsilnější raketu v historii. Let Starship sice musel být ukončen už po 4 minutách ve výšce 30 km mohutnou explozí, přesto se ve středisku SpaceX hlasitě tleskalo.

Nejprve si připomeneme některé základní technické parametry – Starship měla na výšku 120 metru (50 metrů loď, 70 metrů nosná raketa), 9 metrů v průměru, hmotnost 5 tisíc tun a nosnost 100 – 150 tun. Do výšky ji mělo vynést celkem 33 motorů Raptor, nakonec se ale podařilo zažehnout pouze 30 z nich. I přesto se Starship krátce po půl čtvrté našeho času pomalu odlepila od země.

Bohužel už po třech minutách se objevily komplikace. V tuto chvíli mělo dojít k oddělení boosteru od samotné lodě, ovšem tento akt se nezdařil – Starship začala nekontrolovatelně rotovat a klesat, a proto řídící centrum muselo přistoupit k řízené explozi. Ta byla překvapivě ze strany zaměstnanců SpaceX odměněna hlasitým potleskem.

Starship přes sebou měla naplánovaný 90minutový testovací let zakončený pádem do oceánu, ovšem jednalo se o nejoptimističtější scénář, ve který doufal snad jen málokdo. Sám šéf SpaceX Elon Musk před startem uvedl, že úspěchem bude prakticky jakýkoliv průběh letu. Díky oněm pouhým 4 minutám letu se podařilo společnosti nasbírat ohromné množství dat, další pak ještě získá po vyzvednutí trosek lodi z oceánu. Tato data poslouží k vývoji dalších iterací, které mají v poměrně blízké budoucnosti přepravovat materiál a posádku na Měsíc a později na Mars.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023