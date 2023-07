Co se děje v Realme? Druhý nejdůležitější člověk firmy odchází do Honoru

Jméno Madhava Shetha je vám možná povědomé. Tento manažer, velmi aktivní na sociálních sítích, patřil od začátku do hlavního představenstva společnosti Realme, stal se viceprezidentem firmy a coby generální ředitel vedl Realme na svém domácím trhu, v Indii. Jenže nic netrvá věčně a Sheth nyní míří ke konkurenci.

V červnu tohoto roku oznámil Sheth, že po 5 letech opouští společnost Realme. Nyní se však blíží jeho comeback – a je to comeback hned dvojitý. Podle tipéra Mukula Sharmy totiž někdejší druhý nejdůležitější člověk v Realme povede lokální zastoupení značky Honor. Ta se tím pádem velkolepě vrací na indický trh, odkud přesně před rokem oficiálně odešla.

So yes, Honor has filed a new trademark, dubbed Honor for Knights in India.

Mr. Madhav Sheth is the proprietor.

The description also clearly indicates Honor's comeback in India in the smartphone space. Will shore more details ASAP.

Feel free to retweet 😉#Honor #HonorforKnights pic.twitter.com/I2ASpVW2BP

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 12, 2023