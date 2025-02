Co nevíte o Billu Gatesovi? Nová autobiografie odhaluje experimenty s LSD i noc ve vězení

Už zítra vychází očekávaná kniha o začátcích Billa Gatese

Tohoto slavného miliardáře o ní vyzpovídal Steve Levy z magazínu Wired

Dozvíte se tak zajímavosti, které doposud nikde jinde nebyly zveřejněny

Kdo by neznal Billa Gatese, spoluzakladatele Microsoftu a jednoho z nejbohatších lidí na světě. Určitě jste již slyšeli třeba o nadaci Bill & Melinda Gates Foundation, zaměřující se na boj s chudobou, nemocemi a zlepšování vzdělávání po celém světě, kterou se svou ženou založil. Nebo jste zaslechli, že ani nedokončil prestižní vysokou školu Harvard. (Samozřejmě proto, aby se již mohl naplno věnovat rozjíždění Microsoftu.) Nyní se však samotný Gates rozpovídal v upřímném rozhovoru se Stevenem Levym z magazínu Wired a v tomto článku jsme shrnuli všechny zajímavosti, které o sobě devětašedesátiletý miliardář prozradil.

Velký rozhovor o nové knize

Na začátku se dozvídáme důvod samotného rozhovoru – Gates si přišel popovídat o inspiraci ohledně jeho nové knihy Source Code: My Beginnings (Zdrojový kód: moje začátky), popisující jeho mládí a začátky v Microsoftu. Skvělá zpráva je, že kniha vychází v češtině i slovenštině přímo v den její světové premiéry. Gates přiznává, že ačkoliv nepocházel z chudé rodiny (Billův otec byl právník), měl s rodiči spory a jejich vztahy nebyly jednoduché.

Zřejmě matce prý nepřipadal dostatečně dobrý nebo nerozuměli jeho programátorské činnosti. Oběma však dává velkou zásluhu na formování jeho úspěchu. V knize připouští, že v dnešní době by byl pravděpodobně označen za hyperaktivní dítě a navštěvoval by terapeuta.

Jako svou nejdůležitější vlastnost dále vyzdvihuje svou zvědavost. Byla to prý právě ona, která stojí nejvíce za jeho úspěchem. Ani dnes ho zvědavost neopouští a stále se snaží vzdělávat. Vyzdvihuje, jak snadné to dnes pro všechny je, natož pro něj samotného. Když například chce porozumět více umělé inteligenci, domluví se se Samem Altmanem, generálním ředitelem OpenAI, a ten dá dohromady třeba deset lidí a všichni si sednou a povídají si.

Štěstí jako základ úspěchu

Dále se v rozhovoru vrací k tématu rodiny a říká, že si je vědom štěstí, kterého se mu v životě dostalo. Dnes už to tak naštěstí není, ale v době Billova dětství byl fakt, že jste bílý muž základní podmínkou k úspěchu v životě. To samozřejmě však není vše, Gates přiznává, že mu dost často pomohlo postavení jeho otce, zejména když se třeba ve škole dostal do nějakého problému.

Rovněž se mu prý i učitelé věnovali o dost více než ostatním spolužákům. To však nebylo pouze postavením jeho otce. Naopak, na soukromé škole, kde studoval pod průměrem oproti ostatním spolužákům, co se týče finanční stránky.

Bill se totiž věnoval programování výrazně nad rámec toho, co se od něj očekávalo. Bavilo ho, že vždy když myslel, že už je úplný expert, objevovat další „levely“ algoritmických problémů, které by mohl řešit. Dokonce ho na střední oslovili, aby vyřešil algoritmický problém rozvrhů, neboť si byli vědomi, že v matematice vynikal. A Bill, ačkoliv nejdříve vůbec netušil jak na to, algoritmus, který rozhodoval kdy a kde se bude vyučování jakých předmětů odehrávat, vymyslel.

Šílenosti z mládí

V závěru rozhovoru přiznává, že jako mladý dělal spoustu šílených věcí. Třeba s Paulem Allenem, se kterým později založil Microsoft vyzkoušel i LSD, avšak oproti Stevu Jobsovi to Gatesovi prý žádné brány v mozku neotevřelo. Nebo strávil jednu noc ve vězení, protože neměl řidičák.

Pokud vás článek zaujal a chtěli byste se dozvědět více, neváhejte si celý rozhovor pustit. Stojí za to. Nebo si můžete přečíst náš starší článek se zajímavostmi o Billu Gatesovi.

Autobiografie Billa Gatese Zdrojový kód: moje začátky vychází v češtině a slovenštině už zítra, 6. února za cenu 460 Kč.