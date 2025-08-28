Čipů bude dostatek! Apple si zajistil bohaté dodávky pro své budoucí iPhony

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 28. 8. 18:00
0
  • Apple se snaží zajistit si dodávky čipů vyráběných 2nm technologií v předstihu
  • O dostatek dodávek pro iPhony 18 bojuje Apple s konkurenčním Qualcommem
  • V roce 2027 bude o služby TSMC mnohem vyšší zájem než doposud

Nároky výrobců nejen chytrých telefonů na moderní čipsety se stále zvyšují, přičemž výrobní kapacity nejsou nafukovací. Právě jejich nedostatek často způsobuje prodlení v dodávkách a nedostatečné skladové zásoby, což se negativně projevuje na prodejích a tím pádem i hospodářském výsledku a hodnotě firmy. Není proto divu, že se Apple snaží co největší porci z výrobního koláče urvat pro sebe, přičemž podle informací serveru DigiTimes se mu to pro chystanou řadu iPhonů 18 podařilo.

Apple by měl mít dostatek čipů

Čipsety vyráběné 2nm procesem od tchajwanské společnosti TSMC jsou ve výrobě od čtvrtého čtvrtletí roku 2025, přičemž cena byla stanovena na 30 000 dolarů (cca 630 tisíc korun) za dodávku. Navzdory vysokým nákladům se vede tuhý boj o výrobní sloty, přičemž největšími konkurenty jsou v současné chvíli Apple a Qualcomm. Tchajwanský výrobce polovodičů očekává, že do konce roku 2025 bude ve svých závodech v Baoshanu a Kaohsiungu vyrábět 45 až 50 tisíc substrátových disků měsíčně a v roce 2026 se kapacita zvýší na více než 100 tisíc měsíčně.

Nejnovější 2nm proces od TSMC slibuje oproti současné 3nm technologii velký pokrok, konkrétně až o 15 % vyšší výkon a o 30 % lepší energetickou účinnost ve srovnání s čipy A19, které se nejspíše objeví v modelech iPhone 17. Pokročilá výroba umožňuje vyšší hustotu tranzistorů, což by se u čipů Apple A20 mělo projevit lepšími výpočetními schopnostmi a vyšší výdrží baterie. Analytici Ming-Chi Kuo a Jeff Pu uvedli, že čip A20 v modelech iPhone 18 bude vyráběn 2nm procesem první generace (N2).



Kromě Applu a Qualcommu se seznam zákazníků TSMC v roce 2027 rozšíří o Nvidii, Amazon, Google a více než deset dalších významných klientů. TSMC v důsledku toho urychluje plány na rozšíření kapacity, jejíž plné využití se očekává v roce 2026. V rámci změny obvyklého cyklu uvádění iPhonů se očekává, že modely iPhone 18 Pro budou uvedeny na trh na podzim roku 2026, přičemž uvedení základního modelu iPhone 18 a základního modelu iPhone 18e je naplánováno na březen následujícího roku.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

