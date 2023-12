Čínský gigant Tencent staví futuristické sídlo. Je dvakrát tak velké, jako to od Applu

Tencent se chystá na změnu svého sídla

Ambiciózní projekt navrhl německý architekt Ole Scheeren

Hotovo by mělo být v roce 2028 při příležitosti oslav 30 let od založení společnosti

Čínská společnost Tencent patří mezi největší světové firmy, nicméně v Česku o něm mají povědomí především hráči. Ve svém portfoliu má například tituly jako Crossfire nebo League of Legends, ale společnost má prsty také například v umělé inteligenci či spravuje aplikaci WeChat, bez které se v dnešní době v rámci Číny téměř nedá existovat. Nyní se Tencent rozhodl, že je čas na stěhování – nikoli však pryč z Číny, ale do nového reprezentativního sídla. Doba, kdy se spokojili s „obyčejným“ mrakodrapem v centru Šen-čenu evidentně pominula.

Nové sídlo Tencentu navrhl přední architekt

Velké korporace v posledních letech čím dál tím více investují do svých sídel, v rámci kterých chtějí demonstrovat svůj význam. Skvělým příkladem je Apple, který v poměrně nedávné době (v roce 2018) přesídlil do budovy Apple Park, která má podobu velkého kruhu a je doslova prošpikována moderními technologiemi, přičemž zároveň klade velký důraz na ekologii. Právě v budově na adrese One Apple Park Way se Tencent pravděpodobně shlédl a rozhodl se postavit si podobně reprezentativní sídlo. A rozhodně se při jeho výstavbě nebude držet při zemi.

Tencent Helix, jak se bude nové sídlo jmenovat, navrhnul renomovaný německý architekt Ole Scheeren z architektonické kanceláře Büro Ole Scheeren Group. Na ploše o rozloze 500 000 metrů čtverečních, která je téměř dvakrát větší než kalifornská centrála společnosti Apple, bude zaměstnávat více než 23 000 zaměstnanců. Rendery, které zveřejnila zpravodajská stanice CNN, ukazují architektonický skvost inspirovaný šroubovicí se čtyřmi věžemi, které se spirálovitě rozbíhají z centrálního prostoru nazvaného „Vortex Incubator“. V rozhovoru pro CNN Scheeren zdůraznil, že jeho „geometrie víru vytvoří ekosystém, kde se do sebe zapadne, kde se práce spojí do velmi interaktivního prostředí založeného na spolupráci.“

Nové sídlo přirozeně propojí soukromé a veřejné prostory

Scheerenova vize Tencentu Helix se zaměřuje na vytvoření funkčního a soudržného pracovního prostoru. Nejhodnotnější čínská společnost vybrala návrh německého architekta v rámci architektonické soutěže. Spodní patra propojují kancelářské věže společenskými prostory, ve kterých nechybí ani vzdělávací a rekreační zařízení, jenž stírají hranice mezi veřejnými a soukromými prostory. Scheeren poukázal na to, že inovativní design zajišťuje, že se budova nepodřizuje tradičnímu uspořádání zepředu a zezadu, ale že se její vzhled vyvíjí v závislosti na úhlu pohledu pozorovatele.

Tencent Helix je důležitou součástí širší vize společnosti, která se týká „města budoucnosti“ v Šen-čenu, kterému se dříve říkalo „Net City”. Tato oblast se nachází na rekultivované půdě podél ústí Perlové řeky a v budoucnu by se měla stát prosperující čtvrtí propojenou se zbytkem Šen-čenu pomocí trajektů a metra. Ačkoli v této čtvrti převládá snaha omezit automobilovou dopravu na minimum, Scheerenův návrh zajistil, aby se zaměstnanci mohli dostat do sídla společnosti Tencent po silničních mostech, které vedou k vyhrazeným parkovacím místům.

Tencent Helix se chystá otevřít své brány v roce 2028 při příležitosti 30. výročí založení společnosti Tencent, kdy nahradí hlavní sídlo společnosti v Šen-čenu.