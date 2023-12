Čínská vláda pumpuje do Huawei miliardy dolarů. Chce z něj udělat čipového giganta

Čína pumpuje velké prostředky do čipového byznysu

Nejvíce na tom má vydělat společnost Huawei

Čínský gigant chce díky „vlastním“ čipům opět bojovat o nejvyšší příčky v mobilním světě

Společnost Huawei měla náběh na to stát se globální mobilní jedničkou, v roce 2019 jí však přistřihlo křídla americké ministerstvo obchodu – označilo čínskou firmu za bezpečnostní hrozbu, umístilo ji na černou listinu a omezilo jí přístup k americkým technologiím. Z Huawei se rázem stal vyvrhel, jehož tržní podíl postupně klesal hluboko pod žebříčky nejlepších. Nyní se ale opět nadechuje k životu.

Čína masivně investuje do čipového byznysu

Americké sankce de facto zastavily společnosti Huawei dodávky mobilních čipů. Čínský gigant zpočátku pokrýval produkci skladovými zásobami vlastních Kirinů, po vyprázdnění skladů pak musel sáhnout po konkurenčních čipových sadách bez podpory sítí 5G. Letos však došlo k nečekanému obratu – čínská firma představila nové smartphony Mate 60 Pro a Mate X5, které pohání tajemný procesor Kirin 9000S s podporou sítí 5G.

Huawei svůj „nový“ čipset nijak zvlášť nespecifikuje, zástupci firmy dokonce odmítají situaci kolem Kirinu 9000S jakkoliv komentovat. Podle některých hlasů by se mělo jednat o 7nm čip vyrobený čínskou firmou SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp.), jiné zdroje zase podezřívají Huawei, že pouze přeznačila tři roky starý Kirin 9000 z dílen TSMC. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta, že Kirin 9000S je návrhem stejný čip jako Kirin 9000, pouze vyráběný v továrnách SMIC.

Pokud je toto pravda, jednalo by se o poměrně zásadní průlom – 7nm výrobní proces je sice zhruba 5 let starou technologií, avšak tento případ ukazuje, jak rychle se daří Číně dohánět Západ. Spojené státy si kladly za cíl udržovat Čínu v technologiích minimálně 8 let pozadu, a to z obav použití vyspělých čínských čipů ve vojenském průmyslu – v dronech, superpočítačích na prolamování kódů apod.

Podle agentury Bloomberg je pokrok ve vývoji a výrobě čipů masivně podporován čínskou vládou. Ta údajně skrze investiční skupinu Shenzhen Major Industry Investment Group pumpuje obrovské prostředky do polovodičových firem navázaných na společnost Huawei. Čínská vláda údajně proinvestovala více než 30 milionů dolarů do výkupu pozemků a staveb továren a bytových domů v zaměstnaneckých kampusech. Sladké ovoce této iniciativy má sbírat právě společnost Huawei, která sama počítá v příštích letech s výrazným navýšením vlastního tržního podílu.

Cílem čínské vlády prý není úplná soběstačnost ve výrobě čipů, ale vytvoření domácích alternativ v segmentech, kde dochází k omezování ze strany Spojených států a jejich spojenců. Je však vysoce pravděpodobné, že se jedná pouze o dílčí cíl, který nakonec k úplné soběstačnosti jednou povede.