Čínská kopie namísto originálu? iFixit rozebral falešné Apple produkty, výsledky vás překvapí

- Jak moc se lidí padělky od skutečných produktů? iFixit si několik z nich vzal na paškál
- Populární web porovnal kvalitu zpracování Apple Watch Ultra 3, AirPods Max 2 a AirPods Pro 3
- V některých ohledech produkty sice překvapily, většinou šlo ale o velmi negativní výsledky
Originální Apple produkty jsou proslulé nejen svou kvalitou, ale často také vyšší cenou oproti konkurenci. Není proto divu, že nejednoho z nás napadlo, proč vlastně nesáhnout po falešných kopiích, které vypadají víceméně stejně, jen jsou výrazně levnější. To napadlo také techniky ze serveru iFixit, kteří navštívili známé čínské město Šen-čen, kde si pořídili napodobeniny Apple Watch Ultra 3, AirPods Max 2 a také AirPods Pro 3. Nikoli proto, že by si nemohli dovolit koupit originál, ale z toho důvodu, aby je mohli rozebrat a zjistit, jak moc se liší (nebo neliší) od svých předloh.
Pravé jen na první pohled
V případě Apple Watch Ultra 3 už při první interakci technici zjistili, že z hlediska softwaru to nebude úplně pravé ořechové – klepnutím na jakoukoli aplikaci na ciferníku se pouze aktivuje noční režim, který zbarví rozhraní do červena, místo aby se otevřela aplikace, na kterou technik klepnul. Také pocit z Taptic Engine nebyl podobný originálu a o spodním dýnku z plastu ani není třeba hovořit. Po rozebrání překvapí baterie s kapacitou 260 mAh, tedy ani ne poloviční kapacita oproti originálnímu produktu, přičemž ani vnitřní uspořádání neodpovídá kvalitě z dílny Applu.
AirPods Max 2 nepříjemně překvapily už při prvním pohledu – zapomenout můžete na prémiové materiály, tady dominuje plast. S tlačítky si taky nikdo moc práce nedal a sluchátkům chybí klíčové funkce, jako je aktivní potlačení hluku či transparentní režim. Naopak detekci nasazení na hlavu sluchátka překvapivě mají, stejně jako nativní vyskakovací okna a animace při prvním nastavení a párování. Při rozebrání ale vnitřnosti opět ukázaly nekvalitní práci a dokonce i několik závaží, jejichž jediný účel je ten, aby sluchátka působila stejně těžkým dojmem, jako originál.
Jestli některý z falešných produktů překvapil iFixit pozitivně, byla to sluchátka AirPods Pro 3. Jak poznamenali technici, ikonická sluchátka od Applu jsou takřka k nerozeznání od originálu, až na několik drobností, alespoň pokud jde o vizuální podobu. Iluze se doslova začala rozpadat ve chvíli, kdy chtěl vyměnit silikonový nástavec – ten je k tělu sluchátka připevněn lepidlem a při pokusu o výměnu se mu tak podařilo dostat se do útrob zařízení. Bližší pohled pochopitelně odhalil nekvalitní konstrukci vnitřních součástí, chybějící MEMS mikrofony, menší baterii či absenci aktivního potlačení hluku a měření srdečního tepu.
Odhalení nejsou až tak překvapivá, ostatně proč by si padělatelé dávali větší práci při výrobě kopií, když je k tomu nic nenutí. Pokud si i přes to plánujete pořídit kopie produktů značky Apple, počítejte s tím, že kupujete příslovečného zajíce v pytli a i když zařízení na první dobrou vypadají totožně, zpravidla se v těch podstatných částech liší.