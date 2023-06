Chytrý zvonek odhalil zlodějku balíků. Krádež měla nečekané vysvětlení

Bizarní případ krádeže řeší žena, které zmizel ze zápraží balíček s narozeninovým dárkem

V domnění, že jde o odpadek, jej vyhodila nicnetušící kolemjdoucí do koše

Technologie chytré domácnosti a internetu věcí zase pomohly odhalit jeden protizákonný čin. V hlavní roli však tentokrát nebyl lokátor AirTag od Applu, nýbrž chytrý domovní zvonek s kamerou od značky Ring.

Zvonek odhalil smolnou krádež

Britský list The Sun informoval o rok starém případu, kdy mělo dojít ke krádeži balíku doručenému dopravní společností až na zápraží rodinného domku. Domnělá krádež byla zachycena na kameru díky chytrému zvonku značky Ring umístěnému na vstupní dveře.

Poškozená žena se o svém příběhu rozpovídala na platformě Reddit: „Sestra mi k narozeninám poslala balíček, který obsahoval drahá sluchátka. Dostala jsem od ní zprávu, že byl doručen, tak jsem si ho šla vzít z verandy, ale byl pryč. Předpokládala jsem, že mi jej někdo ukradl, tak jsem zkontrolovala kameru Ring. Viděla jsem, že mi ho vítr odfoukl z verandy na ulici a pak ho sebrala nějaká paní, která šla po ulici se psem, a odešla s ním.“

Okradená paní okamžitě kontaktovala policii a předala jim kamerový záznam, domnívajíc se, že jde o trestný čin krádeže. Ženu, která měla ukrást její balíček, si rovnou vyhledala na Facebooku a předala příslušným orgánům její kontakt.

Jenomže údajná lupička je jen stará paní, která po sousedství venčí psa a když vidí nějaký nepořádek, sebere ho a odnese do koše. Poškozené ženě to sdělili policisté, kteří s „pouliční uklízečkou“ hovořili. Zároveň ji museli obeznámit s tím, že balíček už je touto dobou někde na skládce – v domnění, že jde o odpadek, byl totiž vhozen do koše.

Žena se se svým příběhem svěřila redditové komunitě ve skupině „AITA“, což v překladu znamená „Jsem h*jzl, když…“. Skutečným důvodem, proč poškozená celou záležitost řeší, je obsah balíčku – sluchátka, která byla narozeninovým dárkem. Poškozená se však dle svých slov nachází v morálním patu: nechce označit svou sousedku za kriminálnici, přesto požaduje alespoň náhradu škody za vyhozená sluchátka.

Jak byste se v tomto případě zachovali vy?