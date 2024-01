Chytrý polštář, který vás zbaví chrápání. Během spánku do vás bude šťouchat airbagem

Chytrý polštář Motion Pillow dokáže monitorovat spánek a detekovat případné chrápání

Rozpozná-li polštář chrápání, jemně změní pozici vaší hlavy pomocí zabudovaných „airbagů“

Polštář můžete propojit s mobilní aplikací, která shromažďuje informace o kvalitě spánku

Na veletrhu CES v Las Vegas, kterého se účastní i naše redakce, se dostává pozornosti nejen zástupcům velkých společností, ale také nevšedním technologickým vychytávkám. Mezi ně patří i chytrý polštář Motion Pillow, který slibuje přelomové řešení problémů s chrápáním. Polštář totiž průběžně monitoruje lidský spánek, a jakmile rozpozná chrápání, automaticky aktivuje sadu jakýchsi vnitřních „airbagů“, s jejichž pomocí jemně pozmění pozici hlavy, zlepší proudění vzduchu a potenciálně také zamezí chrápání bez přerušení spánku.

Výrazné zlepšení spánku, tvrdí studie

Z výsledků klinického testování vyplývá, že nadějná vychytávka řeší problémy se všemi druhy chrápání. Uživatelé hlásí výrazné zlepšení kvality spánku, a to včetně nižší frekvence i hlasitosti chrápání. Jednou z největších předností Motion Pillow má být také důraz na komfort. Polštář je vyrobený z paměťové pěny, která se umí přizpůsobit tvaru hlavy a krku a zajišťuje tak komfortní spánek v jakékoliv poloze. Pěna z prodyšného materiálu navíc pod hlavou vytváří příjemně chladné prostředí a zabraňuje pocení.

Hlava v oblacích

S chladivou paměťovou pěnou se dnes běžně setkáte také u „hloupých“ polštářů, v tomto ohledu žádnou spánkovou revoluci nečekejte. V případě Motion Pillow však nechybí moderní konektivita, která umožňuje spárovat polštář se speciální aplikací v mobilním telefonu, ve které můžete monitorovat spánkový režim i tendence k chrápání. Výsledky pak podle tvůrců poskytují řadu užitečných informací o kvalitě spánku a lze je využít např. při řešení spánkových poruch.

Tvůrci slibují, že polštář navrhovali především s důrazem na pohodlí a praktičnost. Nemusíte se proto bát, že by nezapadal do běžných ložních souprav nebo se nevešel do standardního povlečení. K polštáři je sice připojená krabička, ve které dochází ke zpracování dat, avšak díky elegantnímu designu ji můžete diskrétně umístit u postele. Zda se chytrému polštáři podaří dostat do povědomí běžných spotřebitelů, však ukáže teprve čas.