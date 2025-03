Chytré kontaktní čočky by mohly změnit svět, mají ale spoustu otazníků

Společnost Xpanceo na MWC ukázala své prototypy chytrých kontaktních čoček

Ty umí například měřit hladinu hormonů, vitamínů nebo tlak v očích

Samozřejmostí byl i prototyp s integrovaným displejem

Jako vystřižené ze cyberpunkového filmu – tak by šly popsat chytré kontaktní čočky od společnosti Xpanceo, které byly k vidění na veletrhu MWC v Barceloně. Představa toho, že si jen každé ráno nasadíte čočky a ty vám umožní vyřizovat notifikace za pochodu, sledovat navigaci či během nudného meetingu hrát Space Invaders je poměrně lákavá nejen pro spisovatele z žánru sci-fi už nějaký ten pátek. Tento dubajský startup (za kterým ovšem stojí ruští zakladatelé) se tuto myšlenu snaží převézt v realitu.

Čočky, které vám změří vitamíny, hormony a tlak v očích

Chytré kontaktní čočky od Xpanceo by ovšem chtěly být i něčím více, než jen prodlouženou rukou chytrého telefonu. Jeden z prototypů například umožňuje monitorování zdraví, a to i takových metrik, které v současné době vyžadují invazivní zákrok v podobě odběru krve. Čočky společnosti Xpanceo by totiž k analýze využívaly lidské slzy, které přirozeně zvlhčují oko.

Z nich by měly být schopny zjistit například hodnotu cukru v krvi, hodnoty hormonů jako kortizol, progesteron či testosteron či množství vitamínů B1, B2, B3, E a D. Zároveň jeden z prototypů umožňuje měření očního tlaku, což je jeden z nástrojů, jak včasně odhalit glaukom, který je jedním z nejčastějších onemocnění zhoršující kvalitu zraku.

Velká otázka okolo kontaktních čoček je také jejich napájení. I s tímto Xpanceo experimentuje a snaží se najít řešení. V rámci jednoho ze svých prototypů demonstrovali také přenosnou krabičku, která umožňuje čočky bezdrátově dobíjet. Společnost zároveň tvrdí, že vše pečlivě testuje a úroveň záření, které čočky vydávají, se nemá výrazně odlišovat od běžných chytrých zařízení.

Jestli se Xpanceo podaří proměnit kapitál investorů v hotový produkt, který si budeme moci běžně koupit na pultech obchodů je otázkou. I přes velký technologický pokrok je tady stále otázka ceny, jenž jistě nebude zanedbatelná, stejně jako křehkosti samotných čoček, které jsou z podstaty náchylné k poškození a také je poměrně snadné je ztratit.