Chytré hodinky mohou odhalit Parkinsonovu chorobu. Lékaři ale řeší etický problém

Vědci zjistili, že chytré hodinky mohou u uživatelů předpovědět Parkinsonovu chorobu

Využívají k tomu informace o rychlosti pohybu a o návycích svých uživatelů

Chytré hodinky získaly svou popularitu nejen kvůli chytrým funkcím, ale i kvůli relativně spolehlivému a přesnému měření zdravotních dat. Například Apple tvrdí, že jeho hodinky umí s určitou pravděpodobností předpovědět některá kardiovaskulární onemocnění, jako například fibrilaci síní. Vědci nyní koketují s myšlenkou, že by hodinky předpovídaly i další závažné onemocnění.

Chytré hodinky odhalí „Parkinsona“

Tým odborníků z Univerzity Cardiff vypracoval studii, která částečně potvrzuje, že chytré hodinky jsou s pomocí dat, které sbírají, schopny předvídat rannou fázi Parkinsonovy choroby. Vědci sledovali vzorek 103 tisíc respondentů z Velké Británie v průběhu let 2013 až 2016, u některých dokázali zjistit počáteční symptomy zhruba 7 let před případným vypuknutím nemoci. Zároveň měli přístup ke zdravotním údajům UK Biobank týkající se až půl milionu pacientů ve věku 40–69 let.

„Výzkum ukázal, že jediný týden zachycených dat může předpovědět události až na sedm let dopředu,“ řekla Cynthia Sandor, šéfka výzkumného týmu. Odborníci se přitom řídili primárně pomocí dat o rychlosti pohybu jednotlivých uživatelů chytrých hodinek.

Z údajů o trhu vychází, že jen ve Velké Británii, kde byl výzkum prováděn, zhruba 30 % obyvatel používá chytré hodinky. Určitě to není mnoho, nicméně kdyby nákup tohoto zařízení měl třeba jen zlomku lidí pomoci včas podchytit a zmírnit následky této neurodegenerativní choroby, je to gigantický úspěch.

Chtějí pacienti vědět?

Parkinsonova choroba je charakterizována postupnou degenerací mozkových buněk po delší dobu. Mezi klasické příznaky patří nezvladatelný třes nebo chvění, pomalý, trhaný pohyb a ztuhlé svaly. Bohužel v době stanovení diagnózy již často dochází k nevratnému poškození mozku.

Významnou otázkou, kterou studie otevírá vedle úspěšného zjištění o funkcích chytrých hodinek, je etická stránka. Na jedné straně může dostatek pacientů s chytrými hodinkami přispět k vynalezení terapie vhodné ke zmírnění příznaků, na druhou stranu ne každý je připraven dozvědět se s několikaročním předstihem o tom, že jej onemocnění pravděpodobně postihne. Aktuálně si o tom každý rozhoduje sám.