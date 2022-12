Chytré hodinky Huawei Watch D vám pomohou se zdravými návyky

Předcházet vzniku nemocí je mnohem snazší než léčit následky, proto bychom měli začít dbát o svůj životní styl co nejdříve. Zdravotnický průzkum společnosti Huawei přišel s nepřívětivými výsledky. Mladí lidé mají pocit, že jim onemocnění srdce nehrozí. Přitom lidé ve věku 20 až 30 let jsou skupinou, která nejčastěji ignoruje potenciální negativní příznaky. Více než třetina mladých dospělých si za posledního půl roku nezměřila krevní tlak. Hodinky Huawei Watch D pomohou správné návyky pohlídat, a navíc během chvilky změří tlak s neuvěřitelnou přeností. Začněte s pravidelným měřením a mějte přehled o svém zdravotním stavu.

Výsledky zdravotnického průzkumu, který realizovala společnost Huawei, ukazují, že je pro Čechy těžké určit, kdy by se o své srdce měli začít starat. Navíc lidé ve věku 20 až 30 let jsou skupinou, která nejčastěji ignoruje potenciální negativní příznaky související se zdravím srdce. To je velmi znepokojivé zejména proto, že tato věková skupina je často vystavena nejvyššímu stresu, a přitom zanedbává své zdraví – nízká úroveň fyzické aktivity, časté užívání stimulantů a nevhodná strava. Lidé ve věku 18 až 29 let se také dostatečně nestarají o prevenci. Podle průzkumu si více než třetina mladých dospělých nezměřila krevní tlak za posledních 6 měsíců.

Edukace je pro pevné zdraví klíčová

Předcházet vzniku nemocí je mnohem snazší než léčit následky, proto bychom měli začít dbát o svůj životní styl co nejdříve. Jedním z kroků jsou i správné stravovací návyky – rozhodují o tom, na jaké úrovni se naše tělo vyvíjí, jak regeneruje a funguje. Edukace je v tomto směru zcela klíčová. Dietoložka Wanda Baltaza doporučuje dodržovat stravování DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension (Dietní přístupy k zastavení hypertenze). Tento typ stravování se doporučuje zejména proto, že pomáhá předcházet rozvoji vysokého krevního tlaku, snižuje hladinu cholesterolu, snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu. Základem tohoto jídelníčku je ovoce a zelenina, luštěniny, celozrnné výrobky, málo soli, omezení polotovarů a alkoholu, a především kvalitní pitní režim.

Buďte aktivní a kontrolujte své zdraví pomocí Huawei Watch D

Výsledky z průzkumu ukázaly, že 10 % mladých Čechů stále neví, co je EKG a jak funguje. Pro péči o zdraví vašeho srdce ale dieta sama o sobě nestačí. Potřebujete také odpočívat, mít méně stresu a více fyzické aktivity. I když se cítíte dobře, prevence je neuvěřitelně důležitá. A právě tady mají svoje významné místo chytré hodinky Huawei Watch D, které vám díky certifikovaným funkcím monitorování krevního tlaku a měření EKG pomohou kontrolovat stav vašeho zdraví z pohodlí domova. Díky algoritmu Huawei TruBP™ a vysoce přesnému systému měření tlaku se chytré hodinky přibližují lékařským přístrojům na měření EKG a krevního tlaku s možnou odchylkou pouhých +/-3 mmHg.

Díky nejnovějším funkcím si můžete pravidelně monitorovat svůj srdeční stav kdykoliv a kdekoliv, a předcházet tak možným komplikacím. Jako chytré hodinky mají také stovky režimů, které vás povzbudí k aktivnímu životu. Díky voděodolnosti IP68 můžete měřit své úspěchy i při plavání. Další funkce jako celodenní měření tepové frekvence, monitorování stresu a více než 70 sportovních režimů dělají váš život lepším.

Huawei Watch D mají výdrž baterie 7 dní a jsou kompatibilní s iOS i Androidem. Více informací se dozvíte na oficiálním e-shopu Huawei.