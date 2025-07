Chytré a za pár stovek! Dostaňte se do formy s praktickými váhami Xiaomi

Xiaomi má ve své nabídce dva zajímavé modely chytrých vah

Smart Scale S200 je zaměřená na nenáročné uživatele, Body Composition Scale S400 cílí spíše na sportovce

Ceny jsou také velmi příznivé – levnější model vyjde na 389 korun, dražší na 590 korun

Na hubnutí do plavek už je sice pozdě, na druhou stranu pokud se chcete dostat do formy, není na to lepší čas, než právě teď. Ať jste už s aktivním a zdravým životním stylem začali, nebo se na něj teprve chystáte, je dobré mít po ruce i nějaká ta data, díky kterým uvidíte váš progres i ve chvíli, kdy se před zrcadlem bude zdát, že v nejlepším případně jen přešlapujete na místě. Skvělým pomocníkem v tomto ohledu je chytrá váha, která měří nejen samotnou hmotnost, ale také složení vašeho těla, díky čemuž máte mnohem lepší přehled o svém zdraví.

Chytrá váha, půl zdraví

Chytrá váha se může pořádně prodražit, nicméně existují i cenově příznivé varianty, jež stojí za zvážení. Jednou z nich je Xiaomi Smart Scale S200, respektive o něco málo vybavenější varianta Xiaomi Smart Scale S400. Hmotnost totiž není jen číslo, u kterého platí, že když jde dolů, je to dobře, a když jde nahoru, je to špatně.

Naše váha je totiž souhrn různých faktorů, přičemž některé nárůsty mohou být pozitivní (například svalové hmoty), zatímco jiné na nás mohou mít negativní dopady (třeba pokles kostní hmoty). A právě chytrá váha může pomoci s tím, abyste věděli, zda ubíráte a přibíráte na těch správných místech.

Xiaomi Smart Scale S200

Xiaomi Smart Scale S200 je vybavena senzorem z manganové oceli ve tvaru písmene E s přesností na 0,05 kilogramů. Díky tomu zvládne detekovat denní změny hmotnosti a pomáhá tak s její kontrolou. Cenově dostupnější váha od Xiaomi umí vážit nejen dospělého člověka, ale nabízí také vážení drobných předmětů a díky speciálnímu režimu je připravena snadno a bezpečně zvážit i vaše dítě. Praktický Host mód umožní zvážení také návštěvníkovi, aniž by se naměřená data uložila.

Samozřejmostí je spárování s aplikací Xiaomi Home, výdrž přibližně 180 dní a měření základních parametrů – hmotnosti, BMI, standardní hmotnosti, stav kontroly hmotnosti a testování rovnováhy. Ihned po zvážení váha vygeneruje osobní zprávu o vašem těle, díky čemuž můžete sledovat svůj pokrok. Cena zůstává poměrně lidová – 389 korun vskutku není mnoho. Vybírat navíc můžete mezi černou a bílou variantou.

Xiaomi Body Composition Scale S400

Pokud to ale s měřením hmotnosti myslíte vážně a třeba i pravidelně cvičíte a sportujete, přijde vám vhod spíše vyšší model Xiaomi Body Composition Scale S400. Tato váha dokáže změřit tělesné údaje a poskytnout analýzu vaší fyzické kondice, identifikovat „skryté faktory“ přispívající k riziku obezity a pomoci vám s nejen s regulací hmotnosti.

Pomocí vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních střídavých proudů, které pronikají buněčnými membránami, lze měřit hodnoty elektrické impedance intracelulárních a extracelulárních tekutin a získat tak přehled o údajích, jako je tělesný tuk, obsah vody a svalová hmota.

Podle Xiaomi se váha Body Composition Scale S400 může pyšnit také korelačním koeficientem ≥0,93 pro klíčové údaje, jako je procento tělesného tuku a hmotnost tuku při porovnání s metodou DEXA, která je považována za zlatý standard pro měření složení těla. Z jednoho měření lze vygenerovat zprávu o analýze 25 ukazatelů tělesného složení, které hodnotí složení těla včetně tělesného tuku, svalové hmoty, obsahu vody, bílkovin a minerální hustoty kostí. Vyhodnocuje také míru viscerálního tuku a identifikuje skrytá rizika obezity.

Váhu lze také kalibrovat i na mladší členy rodiny, tudíž lze díky ní efektivně předcházet dětské obezitě, což je nejen v rámci Česka rostoucí problém. Xiaomi Body Composition Scale S400 vám umožňuje také sledovat srdeční tep pomocí statického monitorování srdečního tepu.

Tělesný tuk, srdeční tep a úroveň nabití baterie se zobrazují přímo na váze, nicméně kompletní přehled je ukrytý v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Samozřejmostí je vážení i malých předmětů už od 0,1 kilogramu či režim pro hosty, kdy se naměřená data neukládají.

A cena? Xiaomi si za váhu Body Composition Scale S400 řekne o částku 599 Kč, což ve srovnání s jinými chytrými váhami, které poskytují podobné množství metrik, není zase tak vysoká cena.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.