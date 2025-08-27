Chytrá aplikace (nejen) pro milovníky čtení. Můj Luxor nabízí i knihy namluvené AI

- Mobilní aplikace Můj Luxor je skvělým prostorem pro čtení e-knih a poslech audioknih
- Vybírat můžete z tisíců titulů, včetně jedné z prvních knih, která byla kompletně namluvená s pomocí AI
- V rámci Knižního klubu navíc budete mít přístup k exkluzivním slevám
Papírovým knihám se nic nevyrovná, což jistě potvrdí každý knihomol. Ačkoli mít v rukou fyzickou kopii knihy je skvělý pocit, má to jeden háček – ne vždy je to praktické. Obzvláště na cestách musíte pečlivě zvažovat, jakou knihu si s sebou zabalíte, přičemž na delších cestách to může být značně omezující, obzvláště pro náruživé čtenáře. Stejně tak jsou činnosti, u kterých byste si rádi něco přečetli, ale máte „plné ruce“ a nemůžete této kratochvíli věnovat plnou pozornost, kupříkladu při chůzi po městě nebo při řízení. Nejen pro tyto případy jsou skvělým řešením elektronické knihy a audioknihy.
Digitální knihovna, jak se patří
Jenže jak je mít vždy při sobě a na dosah ruky? Řešením je aplikace Můj Luxor, která je prodlouženou rukou oblíbeného knihkupectví. Přímo z aplikace si můžete procházet jejich bohatý katalog a rovnou si koupit tituly, které vás zajímají, ať už jde o elektronickou podobu, nebo rovnou o audioknihu.
Díky účtu v rámci Knižního klubu navíc nemusíte novinky či klasiky nakupovat jen z chytrého telefonu, ale můžete k tomu využít třeba i tablet nebo počítač. Skrze aplikaci Můj Luxor můžete ke své digitální knihovně přistupovat jak na zařízeních s Androidem, tak na přístrojích s iOS. Navíc také budete mít snadný přístup k vaší klubové kartě.
Samotná aplikace je poměrně přehledná a jednoduchá. Kromě domovské obrazovky máte možnost procházet svou knihovnu, zabrousit do nabídky Knižního klubu, nakoupit nové tituly či si přečíst o chystaných novinkách na blogu Luxoru, kde se ukrývají nejen knižní novinky, ale také recenze, podcasty, rozhovory či ukázky. Ke čtení nebo poslechu navíc nepotřebujete internetové připojení – své oblíbené tituly si můžete stáhnout a poslouchat či číst i tam, kam ruka všeobjímajícího internetu nedosáhne a nebude vás rušit od oblíbené knihy.
Pakliže nevlastníte jen jednu či dvě digitální knihy, přijde vám vhod přesné vyhledávání a filtrování. Samozřejmostí je třídění podle názvu, autora, klíčových slov, žánru, typu obsahu, délky či oblíbenosti. Pokud si budete chtít svou knihovnu rozšířit (aby vyhledávání dávalo smysl), jistě uvítáte pravidelné slevy, které najdete přímo v aplikaci. Na výhodné nabídky vás může upozorňovat i prostřednictvím notifikací.
Knižní klub potěší každého čtenáře
Knihkupectví Luxor nabízí pro každého registrovaného také možnost připojit se do Knižního klubu. Co tímto členstvím získáte? Předně ihned po prvním přihlášení do aplikace (i s již registrovaným účtem) můžete využít 10% slevu na příští nákup ať už na webu Luxor.cz, v aplikaci Můj Luxor nebo přímo na prodejnách. Navíc dostanete přístup ke slevám v rámci programu Premium, zakoupené e-knihy a audioknihy můžete ihned poslouchat či číst v aplikaci Můj Luxor či upozornění na akce, slevy a novinky.
Zajímavé možnosti se odemykají při získání členství Premium, ke kterému se lze dostat skrze tři nákupy za šest měsíců (počítá se vždy 1 nákup za kalendářní den), čímž získáte přístup do programu Premium na celý rok. Přiznejme si, že pro vášnivé čtenáře to nebude až tak velký problém.
Členstvím získáte zpravidla 20% slevu na tituly nakladatelství Euromedia a 5% slevu na další tituly i ostatní sortiment v rámci knihkupectví. Navíc Luxor zaručuje nižší klubové ceny, přičemž katalog si můžete nechat zaslat fyzicky do schránky, nebo jako online verzi.
Audiokniha namluvená umělou inteligencí
Luxor má ve své nabídce také jednu zajímavost, která rozhodně stojí za zmínku. Je jí audiokniha Svět levného dopaminu, za kterou stojí Vojtěch Hlaváček a Jiří Kryštof Jarmar. Audio verzi namluvila umělá inteligence, a to přímo hlasy samotných autorů, nikoli žádný známý herec, dabér či pouze syntetický hlas.
Během testování jsme celou ukázku (která je k dispozici nejen v aplikaci Můj Luxor, ale i v desktopové/mobilní verzi e-shopu) poslechli a v rámci redakce jsme se shodli, že se doopravdy nejedná o žádný otravný, syntetický AI hlas, ale o mluvené slovo, které věrně odpovídá skutečnému člověku.
Exkluzivní sleva pro čtenáře!
Ve spolupráci s knihkupectvím Luxor vám můžeme nabídnout exkluzivní 15% slevu na audioknihy a e-knihy v aplikaci Můj Luxor. Pro získání slevy stačí zadat kód SMART15. Sleva je platná pouze do 30. 9. 2025 a pouze v mobilní aplikaci Můj Luxor, takže s nákupem dlouho neotálejte. Tuto slevu lze navíc zkombinovat s 10% slevou za první přihlášení do aplikace Můj Luxor, takže celkem můžete získat až 25% slevu.
Audiokniha byla namluvena s pomocí nástroje ElevenLabs, který patří mezi ty nejpokročilejší na trhu. Jedná se o první audioknihu namluvenou AI od nakladatelství Témbr, přičemž se dá předpokládat, že v dohledné době bude množství audioknih namluvených umělou inteligencí jen přibývat. Pakliže jste fanoušci četby, ať už té fyzické, digitální nebo v audio podobě, aplikace Můj Luxor určitě stojí za vyzkoušení.