Chystané marvelovky v problémech: nové filmy dorazí s výraznějším odkladem

Marvel Cinematic Universe odložil dva své chystané snímky

Avengers 5 se v kinech objeví nejdříve v roce 2026, Secret Wars poté o rok později

Vrátit se má řada známých postav, chybí ovšem Spider-man či Doctor Strange

Komiksové filmy, obzvláště pak ty od Marvelu, ještě nedávno vládnuly nejen tuzemským, ale také zahraničním kinům. Doba největší slávy je ale ta tam, společně s řadou herců, které jsme mohli vídat na stříbrném plátně jako postavy Captain America či Iron Man. Marvel Cinematic Universe nicméně nehází flintu do žita a pro následující roky připravuje řadu novinek, kterými chce opět získat diváky na svou stranu – na ty si ovšem chvíli počkáme.

Dvojice chystaných filmů od Marvelu je odložena

Podle posledních informací dostaly připravované projekty s názvem Avengers 5 a Secret Wars výraznější odklad. Prodloužená přestávka má tvůrcům zajistit více času na to, aby budoucí příběhy MCU byly lepší než to, co jsme zatím mohli vidět ve 4. a 5. fázi. Kromě toho jsme se také dozvěděli pravděpodobné herecké složení, které potěší fanoušky původních hrdinů a také dává zajímavý příslib do budoucna.

V případě filmu Secret Wars se můžeme těšit na postavy Captain America (Anthony Mackie), Captain Marvel (Brie Larson), Falcon, Hulk (Mark Ruffalo), Wong (Benedict Wong), Valkyrie (Tessa Thompson), Shang-Chi (Simu Liu), Katy (Awkwafina), Ant-Man (Paul Rudd) nebo Wasp (Evangeline Lilly). Snímek byl odložen až na rok 2027. O něco málo dříve, konkrétně v roce 2026, se nejspíše dočkáme filmu Avengers 5, ve kterém se objeví například America Chavez (Xochitl Gomez), Kate Bishop (Hailee Steinfeld) či Cassie (Kathryn Newton).

Zajímavé je, že se pravděpodobně nedočkáme ani řady postav a herců, kteří v rámci Marvel Cinematic Universe stále pokračují. Ačkoli je Spider-man součástí Avengers 5, objeví se až v samostatném snímku, společně s Daredevilem. Thor se také nejspíše na stříbrném plátně zjeví až ve vlastním filmu, stejně jako Doctor Strange. Ačkoli za úniky stojí známá leakerka Alex Perez z The Cosmic Circus, která má na svém kontě celou řadu úspěšných spekulací, je potřeba brát její informace s rezervou.