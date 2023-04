Běhejte se superhrdiny! Marvel Move je fitness aplikace s originálními příběhy

Mobilní hry a aplikace od Marvelu jsou v poslední době značně populární. Jmenovat se dá například karetní Marvel Snap, nebo předplatné Marvel Unlimited s desítkami tisíc komiksů do kapsy. Brzy se dostane na další službu, která kombinuje hraní s pohybem.

Marvel Move je interaktivní hra zaměřená na běh a chůzi. Speciální je v tom, že vás v ní budou provázet známé postavy z komiksů a filmů. K dispozici budou například běžecké plány propojené originálním příběhem. Při spuštění bude k dispozici pět různých „kampaní“, které se budou točit kolem postav Thora a Lokiho, X-Menů, Hulka, Daredevila a spolupráce mezi Doctorem Strangem a Scarlet Witch. Každý měsíc pak mají přibývat nové příběhy.

Během tréninku se dozvíte také něco z historie Marvelu a nechybí možnost sbírání různých předmětů, jako je u podobných služeb zvykem. Netradiční je však fakt, že nebude k dispozici zdarma, ale pouze s předplatným, které vychází na 75 dolarů ročně nebo 100 dolarů za dva roky. V přepočtu s DPH tak zhruba 1 950 Kč, respektive 2 600 Kč.

Marvel Move bude k dispozici na Android a iOS někdy během léta roku 2023. Přesné datum v tuhle chvíli není známé.

David Trlica

