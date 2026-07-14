Chtějí převálcovat OpenAI: první smartphone s agentní AI má neznámá čínská firma

- O první implementaci agentní AI do telefonu se postarala neznámá čínská firma
- Stojí za ní bývalí zaměstnanci Microsoftu
- Několik střípků sice známe, zařízení je ale prozatím zahaleno tajemstvím
Umělá inteligence je v současné době na vzestupu, přičemž většina trhu se již shodla na tom, že dalším krokem kupředu je takzvaná agentní AI. Ta za vás automaticky vyřeší spoustu problémů a řadu věcí efektivně automatizuje, pakliže ji k tomu dáte dost dat a oprávnění. Otázkou ale bylo, kdo jako první agentní umělou inteligenci implementuje do svých chytrých telefonů. Pokud byste očekávali velká jména, jako například Google, Apple či Samsung, spletli byste se.
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První telefon s agentní AI na světě
První smartphone využívající agentní AI má na svědomí poměrně neznámá čínská společnost jménem StepFun – ta byla založena v roce 2023 v Šanghaji bývalými zaměstnanci Microsoftu. Samotný telefon se nazývá StepX Neo a i když se pro firmu jedná o první počin v oblasti chytrých telefonů, nelze StepFun označit za nováčky v oblasti AI integrované přímo do zařízení, neboť dosud poskytovala integraci svých služeb výrobcům, jako jsou Oppo a Geely.
Telefon běží na operačním systému Step AOS a je vybaven agentem Step Amoo. Ten funguje podobně jako jakýkoli jiný chatbot s umělou inteligencí, tedy mluvíte s ním v přirozeném jazyce. Operační systém údajně vytváří nativní runtime prostředí pro inteligentní agenty, přičemž se zaměřuje na práci s pamětí, rozhodování a provádění akcí.
Co je to agentní AI?
Agentní AI představuje evoluční skok v oblasti umělé inteligence. Na rozdíl od klasických chatbotů, kteří pouze pasivně odpovídají na otázky, dokáže agentní AI autonomně plánovat, používat externí softwarové nástroje, rozhodovat se a plnit složité, vícekrokové úkoly. Tento přechod k úplné autonomii je však dvousečnou zbraní: na jedné straně slibuje revoluci v produktivitě a odbourání rutinní práce, na druhé straně ale přináší obrovské výzvy v oblasti bezpečnosti, ochrany soukromí a rizik spojených s tím, když AI agent při plnění úkolu udělá chybu s reálnými finančními či právními důsledky.
Načítání dat z paměti agentem údajně trvá jen 15 milisekund. Agent údajně vyniká také ve schopnostech autonomního provádění operací v režimu offline. Operace umělé inteligence na palubě však neprobíhají výhradně na zařízení, neboť pro složité úkoly mají také přístup do cloudu, přičemž je zajištěno, že z telefonu neopouštějí žádná osobní data.
🚨 Exclusive: OpenAI hasn't released an AI phone yet, but StepX Neo has already beaten it to the punch.
StepX has officially unveiled StepX Neo, the world's first Agentic Phone built around a native large language model.
Powered by the native Step AOS operating system and the… pic.twitter.com/xdQKUOfd78
— Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026
Velký jazykový model společnosti integrovaný do zařízení se nazývá Step Edge a firma tvrdí, že se v 29 autoritativních benchmarkových testech umístil na prvním místě mezi podobnými modely, ale neupřesnila, o jaké benchmarky se jedná a s jakými modely jej srovnává. V tuto chvíli není jasné, zda je Step AOS ve skutečnosti něčím víc než jen nadstavbou nad Androidem.
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StepFun uvádí, že se jedná o kombinaci Androidu, Linuxu a RTOS, ale moc moudří z toho nejsme. Telefon má ještě na zadní straně LED displej, který připomíná telefony značky Nothing, avšak to je prozatím vše, co víme – o parametrech, ceně či dostupnosti se firma StepFun vůbec nezmínila.